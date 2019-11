Oldenburg Der „sozialistische Kampf“ und „Freude an der Geselligkeit“ haben die „Roten Töne“ zusammengeführt. Mit dieser Mischung bereicherte der SPD-Chor aus Leer auch den Abend bei den Oldenburger Genossinnen und Genossen. Neben Politik und Parteirhetorik stand das fröhlich-gemütliche Gespräch im Mittelpunkt der Feier zum ehrwürdigen Jubiläum „150 Jahre SPD Oldenburg“.

Neben den eigenen Mitgliedern hatte die SPD Vertreter anderer Parteien eingeladen, die Festredner Franz Müntefering auch ausdrücklich begrüßte („auch alle, die nicht rechtgläubig sind...“). Der einstige Bundesvorsitzende, Fraktionschef im Bundestag und Minister, der im Januar 80 Jahre wird, fand in seiner Rede die richtige Mischung aus politischen Aussagen und humorvollen Erinnerungen. Vor allem seine Forderung, die kommunale Ebene zu fördern und Städte finanziell zu stärken, wurde zustimmend aufgenommen.

Beifall fand Müntefering auch mit seiner Mahnung, in der Politik kompromissfähig zu bleiben. Über unterschiedliche Positionen müsse gestritten werden, „aber wenn Kompromisse gefunden wurden, müssen sie akzeptiert werden“, sagte Müntefering. „Wenn Beschlüsse nicht akzeptiert werden, kann man keine Politik machen.“

Der gebürtige Sauerländer warnte seine Partei, aus der Koalition in Berlin auszusteigen. Die Diskussion drehe sich um die Frage ,nutzt oder schadet uns die Groko?’ Darum gehe es aber nicht in erster Linie. Eindringlich forderte Müntefering: „Es gilt: erst das Land, dann die Partei.“

Probleme sieht man in der SPD nicht nur in der eigenen Partei. „Die CDU ist in der gleichen Situation“, sagte Müntefering mit Blick auf die Erosion als Volkspartei, „das kommt zeitlich verzögert auch bei den anderen Parteien“. Seine Empfehlung: „Stärkt die Parlamente“! Es müsse mehr und offener diskutiert werden, riet Müntefering und nannte als Beispiel die Berufsorientierung. Kritisch hinterfragte der Partei-Übervater den Trend, jungen Leuten nach der Schule ein Studium zu empfehlen. Dies werde Jugendlichen oft nicht gerecht. Praktische Kompetenz und Neigung müsse ebenfalls gefördert werden.

Mit einer Podiumsrunde band der Unterbezirksvorstand um Vorsitzende Nicole Piechotta die Amts- und Mandatsträger der Partei – OB Jürgen Krogmann, Hanna Naber und Ulf Prange (beide MdL) sowie Dennis Rohde (MdB) – in die Feier ein. Die breit angelegten Fragen zum persönlichen Weg in die SPD sowie politischen Zielen ließen allerdings viel mehr als plakative Statements kaum zu.

Entspannte Stimmung prägte den anschließenden Empfang. Der wegen seiner klaren und sympathischen Art hochgeschätzte Müntefering nahm sich dafür viel Zeit. In geselliger Runde entstand der Plan, einen eigenen SPD-Chor Oldenburg zu gründen. „Zur Kommunalwahl 2021 sind wir soweit“, hieß es.