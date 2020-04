Politik: Ratssitzung in der Weser-Ems-Halle

Oldenburg Die Politik kehrt schrittweise zur Normalität zurück. Nachdem das Für und Wider öffentlicher Ratssitzungen abgewogen wurde, steht die Rückkehr in den regulären Sitzungskalender nun fest. Sie beginnt am Montag, 27. April, mit dem Ausschuss für Allgemeine Angelegenheiten, dem nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss und der Ratssitzung. Fachausschüsse beginnen dann ab dem 4. Mai.

Die Ratssitzung wird am 27. April in der Kongresshalle der Weser-Ems-Halle stattfinden. Der Zutritt zum Zuhörerbereich ist ausschließlich für angemeldete Personen mit Einlasskarte möglich. Garderobe und Taschen dürfen nicht mit in den Saal genommen werden und müssen in den kostenpflichtigen Schließfächern vor dem Eingang deponiert werden.

Insgesamt stehen bis zu 40 Plätze zur Verfügung, damit die Abstände gewahrt werden können. Eine Anmeldung ist für jede Sitzung einzeln erforderlich. Aufgrund der notwendigen Reinigungsarbeiten müssen Zuhörerinnen und Zuhörer zwischen der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für allgemeine Angelegenheiten und der Ratssitzung den Veranstaltungssaal verlassen.

Anmeldungen werden ab sofort bis Donnerstag, 23. April, um 16 Uhr telefonisch unter Telefon 235-23 82 oder per Mail an buero-oberbuergermeister@stadt-oldenburg.de nach dem Windhund-Prinzip entgegengenommen.