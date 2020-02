Oldenburg Die Bundesvorsitzende der CDU Annegret Kramp-Karrenbauer will zurücktreten – diese Nachricht kommt für den Oldenburger CDU-Chef Christoph Baak überraschend. Dass AKK als Kanzlerkandidatin bei der Bundestagswahl 2021 antritt, habe er zwar nicht erwartet, sagte Baak am Montag der NWZ. Von ihrem Rücktritt von der CDU-Spitze sei er aber nicht ausgegangen. Die Bundesvorsitzenden habe eine „klare Führung“ vermissen lassen. „Der Rücktritt ist wohl der Erkenntnis geschuldet, dass die Schuhe eine Nummer zu groß sind.“ Gerade in der Nachfolge von Angela Merkel, fügte Baak hinzu.

Nach Ansicht des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden hat jetzt die Stunde von Friedrich Merz geschlagen. „Wenn er jetzt nicht antritt, braucht er auch künftig keine Ambitionen mehr zu äußern.“ Die CDU erwarte, dass er nun „voll in die Bütt gehe“. Er gehe davon aus, dass sich Merz nun in Stellung bringe. „Das ist die Stunde von Friedrich Merz.“ Der frühere CDU-Bundestagsfraktionsvorsitzende hatte bei der Wahl des Bundesvorsitzenden vor gut einem Jahren kandidiert. Er war jedoch Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegen.