Oldenburg

Feuer In Oldenburg Gartenhäuschen brennen – War es Brandstiftung?

Ein Klohäuschen und zwei Lauben – darunter eine des Diakonie-Projektes „Querbeet“ für Suchtkranke – sind am Montag binnen einer Stunde in Flammen aufgegangen. Was bleibt, sind „Totalverluste“ – und ein Verdacht.