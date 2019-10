Oldenburg Kurden demonstrieren am Mittwochabend in Oldenburg. Um 18 Uhr haben sich die rund 60 Teilnehmer am Hauptbahnhof getroffen und von dort aus in Richtung Innenstadt in Bewegung gesetzt, wie die Polizei berichtet. Die Demonstranten zogen über den gesamten Innenstadtring. Bisher sei alles friedlich verlaufen.

Bei der Demo handele es sich um eine spontane Demonstration. Wie viele Polizisten im Einsatz sind, konnte die Polizei noch nicht sagen. Am Mittwochnachmittag hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Start einer Militäroffensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien bestätigt.