Oldenburg Die Stadt Oldenburg erwartet für das nächste Jahr erneut einen finanziellen Höhenflug. Das geht aus den Eckdaten für den Haushalt 2020 hervor. Die Einnahmen bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Die Gewerbesteuer als eine der Haupteinnahmequellen bringt laut Prognose 125 Millionen Euro ein – das sind zwar sechs Millionen weniger als in diesem Jahr, aber die Summe liegt immer noch deutlich über dem langjährigen Durchschnitt.

Wie Oberbürgermeister Jürgen Krogmann am Montag erläuterte, steigen allerdings auch die Ausgaben. „Wir nehmen zwar viel ein, haben auf der anderen Seite aber auch große Aufgaben“, relativierte Krogmann die außergewöhnlich hohen Einnahmen. Die Verschuldung – sie liegt bei mehr als 200 Millionen Euro – soll 2020 um drei Millionen Euro reduziert werden.

Was ist mit Vorsorge?



Im vergangenen Jahr war der Schuldenberg um 5,5 Millionen Euro geschmolzen. Im laufenden Jahr sollen die Schulden um 18,9 Millionen Euro sinken.

1. Der Haushalt hat – wie in den vergangenen Jahren – Schwerpunkte in den Bereichen Schule und Bildung. Für Schulen und Kitas sind im kommenden Jahr mehr als 27 Millionen Euro vorgesehen (2019: 31 Millionen Euro). Insgesamt seien in den vergangenen fünf Haushalten mehr als 130 Millionen Euro allein in den Ausbau von Kitas und Schulen geflossen, betonte Krogmann.

2. Einen hohen

einstelligen Millionenbetrag sieht die Stadt für die Digitalisierung an Schulen vor. BBS Haarentor IGS Flötenteich , Altes Gymnasium, Oberschule Osternburg und Grundschule Nadorst sind sogenannte Pilotschulen, mit denen ein Konzept erarbeitet wird. Die Stadt erhalte zwar insgesamt 10,34 Millionen Euro aus dem Digitalpakt, sagte der OB. Dem stünden aber Kosten von fast 17 Millionen Euro gegenüber. Mehrere neue Stellen werden geschaffen.

3. Die Ausgaben

im Rad- und Fußwegeprogramm sollen 2020 auf 3,2 Millionen Euro deutlich steigen, kündigte Krogmann an. Zu den vorgesehenen Projekten gehört der Bau eines Fuß- und Radweges am Pophankenweg (570 000 Euro) sowie die Planung einer Radwegeverbindung an der Graf-Spee Straße sowie einer Fahrradstraße am Quellenweg.

4. Bei den Investitionen

in Schulen ragen die IGS Flötenteich mit 3,9 Millionen Euro, die IGS Kreyenbrück (2,0 Millionen Euro), die Grundschule Diedrichsfeld (1,75 Millionen Euro) und die Cäcilienschule (1,02 Millionen Euro) hervor.

5. Der Neubau des Stadtmuseums mit einem Gesamtvolumen von 17 Millionen Euro wird über mehrere Jahre finanziert. In 2020 sind 2,5 Millionen Euro vorgesehen. Im Herbst 2020 soll der Anbau aus den 60er-Jahren – an dieser Stelle ist der Neubau geplant – abgerissen werden.

6. Für Investitionen

in die Bäder, insbesondere ins Olantis , sind 2,1 Millionen Euro beim Eigenbetrieb Bäder eingeplant. Mit dem Geld soll vor allem der Sauna-Bereich aufgewertet werde. Parallel gehen die Planungen für das neue Ganzjahresbad am Flötenteich weiter.