Stadt Sieht Sich Gewappnet: Oldenburg hat Platz für Flüchtlinge

Oldenburg Die Stadt sieht sich vorbereitet für den Fall, dass wieder vermehrt Flüchtlinge untergebracht werden müssen. „In den vorhandenen zentralen und dezentralen Unterkünften bestehen derzeit freie Kapazitäten zur Aufnahme“, sagte Stadt-Pressesprecher Stephan Onnen am Montag: „Wir gehen davon aus, dass diese Kapazitäten sich als ausreichend erweisen werden.“

Die Frage stellt sich im Zusammenhang mit der wachsenden Zahl von Flüchtlingen, die an der Mittelmeerküste ankommen. Vor allem an der türkisch-griechischen Grenze ist von dramatischen Zuständen die Rede. Viele der Flüchtlinge aus türkischen Lagern wurden am Grenzübertritt zu Griechenland teils gewaltsam gehindert. Auf der griechischen Insel Lesbos kommen vermehrt Flüchtlinge mit dem Boot an. Als möglich gilt, dass auch Kommunen in Deutschland wieder mehr Menschen aus Krisengebieten zugewiesen werden.

Die Stadt unterhält eine Kommunale Gemeinschaftsunterkunft (KGU) an der Gaußstraße mit 78 Einzelplätzen. In dieser zentralen Sammelunterkunft in der ehemaligen Englischen Siedlung bei Ofen sind zurzeit 55 Plätze belegt. Dort sind Personen untergebracht, die sich in einem schwebenden Verfahren befinden. Ziel sei es, Flüchtlinge so schnell wie möglich in einen eigenen Wohnraum zu vermitteln.

Zudem betreibt die Stadt an derselben Adresse ein Wohnheim mit 56 Plätzen. Derzeit sind dort laut Onnen 15 Plätze belegt: „Die Zimmer im Wohnheim können ausschließlich von Personen belegt werden, die bereits über eine Anerkennung verfügen.“

Für die dezentrale Unterbringung sind 56 Objekte angemietet. Davon sind momentan 42 Wohnungen mit 122 Menschen belegt. Zumeist seien das Familien. Von den 122 Personen seien 54 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

2015 bestanden in Oldenburg zwölf zentrale Unterkünfte mit 1700 Plätzen. Bis auf die Unterkunft an der Gaußstraße sind inzwischen alle wieder geschlossen. Die Flüchtlinge, die noch nicht in Wohnungen untergebracht werden konnten, leben heute in der Englischen Siedlung.