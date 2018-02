Oldenburg Nur Anliegerverkehr und Fahrgassen mit ausreichender Breite: Die Empfehlungen für die Ausweisung von Fahrradstraßen in einer wissenschaftlichen Untersuchung sind eindeutig. Genau so eindeutig ist, dass die Stadt noch einiges zu tun hat, sollte sie den Vorschlägen folgen.

Die Ergebnisse stammen aus der „Sicherheitsbewertung von Fahrradstraßen und der Öffnung von Einbahnstraßen“, einer Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV), die 2016 veröffentlicht wurde. Auf Antrag der Grünen wird sie an diesem Montag im Verkehrsausschuss (17 Uhr, Technisches Rathaus, Industriestraße) diskutiert.

Für die Untersuchung hatte die UDV Kommunen befragt, Unfalldaten aus 181 Fahrradstraßen herangezogen und davon 21 per Video untersucht.

Im Ergebnis sind Fahrradstraßen vergleichsweise sicher. Der Anteil Schwerverletzter bei Unfällen ist in etwa so hoch wie in Nebenstraßen.

Das meinen die NWzonline-Nutzer 14 Parkplätze möchte die Verwaltung am Haarenufer aufheben, um den Radfahrern mehr Platz einzuräumen. Ist das der richtige Weg? Oder gibt es ohnehin schon zu wenig Parkflächen? Bei einer Abstimmung auf NWZonline mit rund 580 Teilnehmern sprachen sich 57 Prozent für die Abschaffung der Parkplätze aus. 37 Prozent waren dagegen (sechs Prozent waren unentschieden).

Autos sind nach der Studie bei Unfällen mit Beteiligung von Fahrradfahrern die Hauptunfallverursacher (rund 75 Prozent). Häufigste Ursache für Unfälle an Kreuzungen ist demnach die Missachtung von Vorfahrtsregeln. Entlang der Strecke seien vor allem parkende Autos das Problem, so die Forscher.

Die Studie gibt mehrere Empfehlung, um die Sicherheit in Fahrradstraßen weiter zu verbessern:



• Beschränkung des Autoverkehrs: In Fahrradstraßen solle sich kein Durchgangs- oder Schleichverkehr entwickeln. Die Autoren schlagen daher vor, lediglich Anliegern die Zufahrt zu erlauben.



• Fahrgassenbreite: Eine zu schmale Fahrbahn birgt Gefahren beim Begegnen und Überholen. Zu viel Platz verführt Autofahrer zum schnellen Fahren. Die Studie empfiehlt daher, Fahrgassen mit einer Breite von 4 Metern plus Sicherheitsabstand zu längs parkenden Fahrzeugen (75 Zentimeter).

Davon ist man in Oldenburg weit entfernt. Am Haarenufer ist nach Angabe der Verwaltung neben parkenden Autos lediglich 2,25 bis 2,50 Meter Platz. Der ADFC spricht sogar von teilweise nur zwei Metern. In der Haarenesch- und Katharinenstraße hat die NWZ immerhin eine Fahrgassenbreite von ca. 3,20 bis 3,50 Meter neben den Autos festgestellt.

Für das Haarenufer fordert der ADFC aus diesem Grund, alle 50 Parkplätze abzuschaffen. Die Verwaltung hatte in einer Anliegerversammlung angekündigt, 14 Stellplätze wegfallen lassen zu wollen. Das hatte viel Kritik von den Anwohnern und auch zum Teil von der Politik hervorgerufen.



• Sicherheitstrennstreifen: Sie sollen, unterstützt durch Piktogramme, den Fahrweg des Radfahrers kennzeichnen.



• Überholverbot: Die Studie empfiehlt die Prüfung, ob in der Straßenverkehrsordnung den Autos ein Überholen von Radfahrern in Fahrradstraßen untersagt werden kann.

Weitere Vorschläge sind einheitliche Vorfahrts- und Gestaltungsregeln, polizeiliche Überwachung und Aufklärung sowie eine Unfalldatenerhebung speziell für Fahrradstraßen.