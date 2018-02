Oldenburg 20 000 bis 40 000 Besucher, Ausstellung von Panzern und anderen Fahrzeugen sowie unzählige Vorführungen: Die Bundeswehr plant in Oldenburg eine Großveranstaltung. Am 9. Juni ist deutschlandweit „Tag der Bundeswehr“. Die Henning-von-Tresckow-Kaserne ist einer von 16 Standorten, an denen sich das Militär der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Bundeswehr will mit diesem Tag der offenen Tür Werbung für sich selbst machen. „Schwerpunkt ist die Nachwuchsgewinnung für die vielfältigen militärischen Laufbahnen, aber auch die zivilen Berufe“, sagt Oberst Ralf Schomber, der für die Organisation verantwortlich ist.

Die Öffentlichkeit zeigt an solchen Angebote meist großes Interesse. Im vergangenen Jahr zählte die Bundeswehr insgesamt rund 270 000 Besucher beim „Tag der Bundeswehr“. Spitzenreiter war Penzing in Bayern, wo sich mehr als 50 000 Menschen unter anderem die Flugschauen ansahen. Aber auch von den anderen Standorten wurden deutlich fünfstellige Besucherzahlen gemeldet.

In der Henning-von-Tresckow-Kaserne liegt der Fokus natürlich vor allem auf dem Heer. Zwar hat der Stab der 1. Panzerdivision in der Kaserne in Bümmerstede vor allem Führungsaufgaben und daher kaum Fahrzeuge vor Ort. Die Bundeswehr wird allerdings enormen Aufwand betreiben, um Panzer, Radfahrzeuge und anderes Großgerät als Anschauungsmaterial nach Oldenburg zu holen.

Besucher werden diese zum Teil sogar in Aktion sehen. Denn Schomber kündigt „dynamische Vorführungen“, sprich Einsatzübungen zum Zuschauen, an. Fallschirmspringer sind ebenso angekündigt wie zwei Überflüge des Transportflugzeugs Airbus A400. Für Musik, Verpflegung und Kinderprogramm ist ebenfalls gesorgt.

Parallel wird in Oldenburg die Deutsche-Reservisten-Meisterschaft veranstaltet. Diverse Wettkämpfe auf und im Wasser werden dabei im Olantis ausgetragen. In der Kaserne sind Disziplinen wie Schnell-Klettern oder Biathlon geplant.

Begleitet wird der Tag der Bundeswehr oftmals von Protesten. Sie sind manchmal spektakulär wie 2015, als Friedensaktivisten in Flensburg in die Takelage des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ kletterten, um dort ein Plakat zu befestigen. In den meisten Fällen handelt sich aber um kleinere Mahnwachen und Kundgebungen. Das sei gutes Recht, so Schomber. Bei gewalttätigen Protesten werde man aber vom Hausrecht Gebrauch machen.