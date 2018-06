Oldenburg Die Bundeswehr öffnet an diesem Samstag bundesweit die Kasernentore – und Oldenburg ist unter den 16 teilnehmenden Standorten ganz besonders im Visier. Von hier aus wird Bundesverteidigungsministerin von der Leyen per Videobotschaft Grüße in alle anderen Kasernen senden, die am „Tag der Bundeswehr“ teilnehmen.

Der Besuch der prominenten Politikerin allein wird allerdings nicht ausreichen, um die mindestens 20 000 Besucher in den Henning-von-Tresckow-Kaserne zu locken, mit denen die Bundeswehr kalkuliert. Das wissen auch die Organisatoren, die ein großes Programm auf die Beine gestellt haben.

Tag der Bundeswehr: Interaktive Karte

Programm Tagesprogramm: 8.15 Uhr: Beginn der Wettkämpfe zur Deutschen Reservistenmeisterschaft (DRM) 8.30 Uhr: Start Shuttleverkehr ab Fliegerhorst 9 Uhr: Einlass 9.45 Uhr: Fallschirmsprungdienst 10.15 Uhr: Orts- und Häuserkampf 11 Uhr: Diensthunde 13 Uhr: Orts- und Häuserkampf 14 Uhr: Fallschirmsprungdienst 14.15: Ende DRM 15 Uhr: Orts- und Häuserkampf 15.20 Uhr: Überflug Transportflugzeug A400M 16.30 Uhr: Fallschirmsprungdienst 16.30 Uhr: Letzter Busshuttle vom Fliegerhorst 16.45 Uhr: Diensthunde 17 Uhr: Orts- und Häuserkampf 17 Uhr: letzter Einlass 18 Uhr: Veranstaltungsende Bühnenprogramm: 9.45 Uhr: Kampfmittelbeseitigung mit Robotern 10.15 Uhr: Militärischer Nahkampf 11 Uhr: Eröffnung und Interviews 12 Uhr: Konzert Niederländisches Musikkorps „Johan Willem Friso“ 13.30 Uhr: Ansprache von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen 14.15 Uhr: Konzert HMK Hannover 14.45 Uhr: Kampfmittelbeseitigung mit Robotern 15.15 Uhr: Militärischer Nahkampf 16 Uhr: Siegerehrung DRM 17 Uhr: Preisverleihung Schnitzeljagd 17.15 Uhr: Kampfmittelbeseitigung mit Robotern

Auch wenn der in Bümmerstede beheimatete Stab der 1. Panzerdivision außer straßentauglichen Fahrzeugen kaum spektakuläre Gerätschaften in den Garagen stehen hat, wird es viel zu sehen geben. Denn die Bundeswehr hat keine Kosten und Mühen gescheut, um Kampfpanzer, Brückenfahrzeuge und verschiedene militärische Einheiten von Heer, Luftwaffe und Marine nach Oldenburg zu bekommen.

Allein die nackten Zahlen zeugen von dem großen Aufwand: 57 Aussteller mit Fahrzeugen, Großgeräten und Informationsständen sind dabei. Rund 650 zivile und militärische Mitarbeiter sind rund um die Veranstaltung im Einsatz. Kameraden aus den Niederlanden und Polen reisen an, um sich zu präsentieren. Neben der Bundeswehr präsentieren sich zahlreiche weitere Gruppen, zum Beispiel die Oldenburger Traditionsgemeinschaft Jagdbombergeschwader 43.

Lesen Sie auch: Parken nur auf dem Fliegerhorst

Neben der reinen Vorstellung, auf welche Fahrzeuge die Bundeswehr zurückgreifen kann, stehen zahlreiche „dynamische Vorführungen“ auf dem Plan. So sollen auf der Freifläche nahe des südlichen Eingangs Fallschirmspringer landen, es gibt Vorführungen im militärischen Nahkampf. Und wie man Kampfmittel beseitigt, ohne dabei Menschen in Gefahr zu bringen, zeigen die Robotersysteme „Teodor“ und „Packbot“. Als ein Höhepunkt wird der Überflug eines Airbus A400M angekündigt, eines militärischen Transportflugzeugs.

Auch an reiner Unterhaltung wird viel geboten. So gibt es zum Beispiel eine Schnitzeljagd und diverse Angebote für Kinder. Hunger und Durst können in drei Catering-Bereichen gestillt werden. Musikalisch auf dem Programm stehen Auftritte des Niederländischen Musikkorps „Johan Willem Friso“ und des Heeresmusikkorps Hannover.

Lesen Sie auch: Reservisten im Wettstreit zu Land und zu Wasser

Für den neuen Divisionskommandeur, Brigadegeneral Jürgen-Joachim von Sandrart, unterstreicht der Besuch der Ministerin die Bedeutung des Garnisonsstandorts Oldenburg. In dem Zusammenhang lobte er die hiesige Rückendeckung bei der Planung. „Der Tag der Bundeswehr stellt eine Veranstaltung von erheblichem organisatorischen Aufwand dar. Ohne die Unterstützung durch die Stadt Oldenburg ist dies nicht zu leisten.“