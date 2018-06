Oldenburg Ratternde Maschinengewehre, krachende Schüsse aus den Panzerrohren, vorrückende Panzergrenadiere: Die Bundeswehr bietet auf dem Standortübungsplatz neben der Henning-von-Tresckow-Kaserne in Bümmerstede an diesem Samstag ein lautes Spektakel.

Drei bis vier Mal wird es am „Tag der Bundeswehr“ aufgeführt. Für die Besucher wurde in diesem Bereich eine große Sitzplatztribüne aufgebaut, auch Stehplätze gibt es in ausreichender Anzahl. 20 000 Besucher werden erwartet, die sich in der Kaserne umfassend über die Bundeswehr, ihre Aufgaben und Angebote informieren können. „Wir wollen mit den Bürgern ins Gespräch kommen, die Oldenburger begrüßen und natürlich für die Bundeswehr werben“, umschreibt Brigadegeneral Jürgen-Joachim von Sandrart den Auftrag, den seine Soldaten an diesem „Tag der Bundeswehr“ haben.

In Zeiten annähernder Vollbeschäftigung wird es für die Bundeswehr immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu werben, weiß der Kommander der 1. Panzerdivision, der am 26. April 2018 das Kommando in Oldenburg übernommen hat. In der Henning-von-Tresckow-Kaserne ist der Stab der Division untergebracht. Von Sandrarts Vater, Hans-Henning, war übrigens von 1980 bis 1983 Kommandeur der damaligen 11. Panzergrenadierdivision, dessen Stab in der Ohmsteder Clausewitz-Kaserne beheimatet war.

Stargast des Tages ist Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die gegen 13.40 Uhr auf der großen Bühne eine Grußbotschaft an die Besucher und Soldaten richten wird. Gegen 15.20 Uhr überfliegt eine Transportpropellermaschine A 400 M das Gelände.

57 Aussteller mit Fahrzeugen, Großgeräten und Informationsständen sind dabei, hinzu kommen 650 zivile und militärische Mitarbeiter. Sie informieren über die vielfältigen Aufgaben der Bundeswehr und die zahlreichen Berufe, die der Bund als Arbeitgeber zu bieten hat.

Parkplätze stehen rund um die Kaserne nicht zur Verfügung. Deshalb wird ein P+R-Parkplatz auf dem ehemaligen Fliegerhorst eingerichtet (Einfahrt über Metjendorf). 100 kostenlose Pendelbusse bringen die Besucher nach Bümmerstede und zurück. Der Shuttleverkehr am Fliegerhorst startet um 8.30 Uhr. Der letzte Bus fährt von dort um 16.30 Uhr ab.

Zweiter Bestandteil des Tages der Bundeswehr ist die Reservistenmeisterschaft. 24 Mannschaften stellen sich den militärisch-sportlichen Herausforderungen und Aufgaben.

