Oldenburg Eine Kohlfahrt in Berlin oder München, das ist mittlerweile ein gerngesehenes und fast gewohntes Bild. Viele Exil-Oldenburg lassen es sich nicht nehmen, an der Tradition auch fern der Heimat festzuhalten. Grünkohl (green kale) ist in den USA eher beaknnt als ein hippes, cooles Biogemüse, in Smoothies, als Salat und vielfältig für New Yorks gesundheitsbewusste Großstädter zubereitet. Aber eine Kohlfahrt durch New York, mitten durch den „Central Park“ – das ist schon etwas Besonderes.

Nach drei Jahren hat Wolfgang Grams wieder zur Kohlfahrt in die USA eingeladen und eine Reise organisiert. „Mit Tamme Hanken und einem NDR-Fernsehteam war das damals“, erinnert sich Grams, der von 1992 bis 1996 Dozent am Institut für Politikwissenschaft an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg war und 1996 das privatwirtschaftliche Institut „Routes to the Roots – Research and Travel (R&T) gründete. Jetzt machte er sich mit 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Oldenburg, Südoldenburg, Schleswig-Holstein und Köln auf den Weg über den Großen Teich – mit musikalischer Begleitung: die Hot Jazz Stompers aus Cloppenburg sowie Jens Sörensen und Esther Filly aus Oldenburg.

New York empfing die Reisenden mit frischem und schönem Wetter, das Hotel befand sich in der Nähe des Times Squares. Neben der Kohlfahrt bescuhten sie auch die Pferde von Cornelius Byrne, die 2006 die Oldenburg-Kutsche bei der Steuben-Parade über die 5th Avenue gezogen hatten.

Auch diesesmal gab Fred Hansen vom Plattdüütschen Volksfestverein New York und New Jersey den Gastgeber. Das Kohlessen fand dieses Jahr erstmals im Deutschen Club in Clark, New Jersey, statt, das nach einer einstündigen Busfahrt von Manhattan aus erreicht wurde. Der Saal war mit ca. 80 Gästen gut gefüllt. Viele Gäste sind Nachfahren der Auswanderer aus Norddeutschland, die auch Plattdeutsch sprechen, wie zum Beispiel Thomas Zwiener, der lange Zeit Präsident des Plattdüütschen Vereins in Amerika war und ursprünglich aus Eversten stammt. Kassler und Pinkel kamen von der New Yorker Traditionsfirma Staller und Weber, deren Stammhaus sich an der 2nd Avenue im ehemals deutschen Viertel Yorkville in Manhattan befindet.

Kohlkönig wurde Jürgen Dehlwes aus Liliental – sein Großonkel Klaus hatte in den 50er Jahren ein Deli (Lebensmittelladen) in der Fulton Street in Brooklyn), Kohlkönigin Annemarie Jensen aus Flensburg – sie hat in den vergangenen Jahren Platt­düütsch-Amerikanische Konferenzen in Schleswig-Holstein organisiert. Sie lösten Helmut Fokkena (Weidenfest) und Ursel Völge (Frontfrau der Pfiffigen Sieben, Oldenburg) ab.

Den Bollerwagen hatte Mark Wright aus Demarest New Jersey und Freund von Fred Hansen zum Konzert in die Kirche nach Brooklyn mitgebracht. Sein Vater hatte den Wagen für ihn als Kind in den 50er Jahren gebaut (deshalb war der Handgriff so niedrig). Dass der Bollerwagen nach 70 Jahren nun wieder in Gebrauch war, hat Mark besonders gefreut. Auf einer Kohlfahrt war er allerdings noch nie. Den Wagen hat die Gruppe dann von Brooklyn aus überall mit hingenommen. In der U-Bahn mit Bahnsteigen, Treppen, im Bus, im Central Park, in den Straßen von Manhattan, im Fahrstuhl bis ins Hotelzimmer sind etliche Meilen zusammengekommen. Und er hat den Musikern der Hot Jazz Stompers beim Transport ihrer Instrumente gute Dienste erwiesen.

Der Kohl wurde in einem Bio-Supermarkt am Columbus Circle gekauft (12 US-Dollar für 6 Bündel mit perfekt frischen Blättern). In Selleriestangen befestigt, dekoriert mit deutscher und US-Flagge und mit Bändern in Oldenburger Farben wurde daraus eine Kohlpalme gebastelt.

Einen Ammerländer Löffeltrunk hatte die Gruppe aus Oldenburg mitgebracht, die Flasche aber unterwegs in Manhattan und im Central Park wie in den USA vorgeschrieben schön in einer Papiertüte versteckt. Die jungen Leute hatten dann statt Schnapsgläsern die in den USA bei Collegepartys beliebten roten Plastikbecher besorgt. Einmal mehr ein schöner Mix aus Tradition und Spaß im Big Apple.

Für den Auftritt auf Ellis Island, der historischen Einwanderungsstation, hatte Wolfgang Grams über seine Kollegin und Kuratorin des dortigen Museums, Diana Pardue, eine besondere Genehmigung der US Nationalpark Verwaltung erhalten. Ellis Island gehört dazu – wie etwa auch der Yellowstone Nationalpark. Die Musik vor der traumhaften Skyline von New York war für alle ein Erlebnis. Natürlich hat Jens Sörensen „New York, New York“ von Frank Sinatra gesungen. Und er hat es sich nicht entgehen lassen, am nächsten Tag das Geburtshaus von Sinatra in Hoboken, New Jersey, zu besuchen.

Größte Überraschung und für alle trotz einigem Stress mit viel Spaß und gewöhnlichen Erinnerungen verbunden war eine Demonstration, in die die die Kohlparty geriet. Die Route der Kohlfahrer führte über die 8. Avenue und den Columbus Circle in den Central Park. Unweit davon aber versammelten sich immer mehr Teilnehmerinnen für die riesige Demonstration. Der Womens‘ March gegen Donald Trump brachte in New York nahezu 250 000 Menschen auf die Straße.

Kein Durchkommen also für die Gruppe mit ihrem Bollerwagen. Die Grünkohlpalmen taten jetzt als Wegzeichen in der Menge gute Dienste, um die Versprengten im Central Park wieder zusammenzuführen. Auf dem Rückweg zum Hotel waren dann mit einem nicht enden wollenden Zug von gut gelaunten Protestlern alle Straßen endgültig gesperrt. Also reihten sich die Oldenburger mit Bollerwagen und Palme einfach ein und zogen mit. Neben den Tausenden individuell gestalteten Protestplakaten galt vielen im Zug und an den Straßen die Kohlpalme als ein weiteres Protestsymbol, andere fanden es einfach lustig oder cool, ohne allerdings genau zu wissen, was sie da sahen. Die Kohlfahrer beantworteten viele Fragen, ernteten freundliche Aufmerksamkeit, scandierten auf der 6th Avenue zusammen und mit viel Sympathie für die New Yorker „Hey-Hey, Hoh-Hoh, Donald Trump has got to Go“ und verließen die Demo dann auf der Höhe des Times Squares. Und nicht wenige haben später im Hotelzimmer die regionalen Fernsehberichte verfolgt und gehofft, die Kohlpalme wiederzusehen.

„Die ungewöhnlichste Kohlfahrt, die ich je mitgemacht habe – veel pläseer in New York“, bilanzierte Wolfgang Grams, der Organisator der Reise.