Oldenburg Der ehemalige Ratsherr, Sporthistoriker und Autor zahlreicher Chroniken, Matthias Schachtschneider, ist tot. Er starb im alter von 85 Jahren. Schachtschneider war von 1968 bis 1986 im Rat der Stadt Oldenburg, davon 1972 bis 1976 Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, bevor er 1980 zur DKP wechselte. Im November 2013 war Schachtschneider für sein umfangreiches Wirken in der Sporthistorie und in der Kommunalpolitik mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.

Schachtschneider wurde in Hütten, Kreis Neu-Stettin in Pommern, geboren. Nach seiner Jugend- und Schulzeit in Pommern, Berlin und Markoldendorf (Südniedersachsen) machte er in Einbeck Abitur und studierte in Göttingen und Berlin Germanistik und Geschichte.

Seit 1961 lebt Mattias Schachtschneider in Oldenburg. Bis zu seiner Pensionierung 1996 war er als Lehrer an Gymnasien und an berufsbildenden Schulen sowie als Fachleiter für Deutsch am Studienseminar für berufsbildende Schulen tätig. Zudem war er über mehrere Jahre hinweg im Sport als Jugend-, Sport- und Fachwart im Tischtennis engagiert.

Sein größtes Werk ist die Oldenburger Sportgeschichte. Ebenso stammt aus seiner Feder die Osternburger Chronik. Er wurde mehrfach ausgezeichnet. 2012 war bereits seine Ehefrau Irmelin Schachtschneider gestorben.

