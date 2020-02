Oldenburg Sieben Ratsbeschlüsse für den Bau einer Verbindungsstraße vom Fliegerhorst nach Wechloy gibt es bereits. Doch sind die eher Absichtserklärungen gleichzusetzen. So richtig ernst mit der Planung wurde es am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses im Kulturzentrum PFL.

Der Auslegungsbeschluss für die Änderung Nr. 78 des Flächennutzungsplanes (Fliegerhorst/Hallensichel-Ost/Entlastungsstraße) stand da auf der Tagesordnung. Elke Wicherts, die Leiterin des Stadtplanungsamtes, stellte für die Verwaltung den Trassenvorschlag vor, der von zehn Varianten übrig geblieben war. Diese Trasse führt (wie berichtet) an den Gewerbegebieten am westlichen Rand des Planungsbereichs vom Fliegerhorst zur Ammerländer Heerstraße und mündet direkt neben Farben Ullmann.

250 000 Euro hat die Stadt für Gutachten und Untersuchungen ausgegeben, zum Schluss wurden drei Trassen als machbar eingeschätzt. Zwei Varianten führen mitten durch das Plangebiet. Untersucht und bewertet wurden im ersten Filter die naturschutzfachlichen Belange, denen alle Varianten standhielten. Tiere oder Pflanzen, die auf der Roten Liste stehen, kommen in dem Bereich nicht vor. Im zweiten Filter wurden die verkehrlichen Belange beleuchtet, auch hier erfüllten alle Varianten die Bedingungen. Den dritten Filter durchliefen die öffentlichen und privaten Belange. Also: Wem gehören die Flächen, wie lang ist die Trasse, wie groß ist der Eingriff in die Natur, wie sieht die optimale Anbindung des Stadtteils aus? Da blieb die westliche Trasse übrig.

Dass die Straße gebaut werden muss, steht für die Verwaltung und große Teile der Politik außer Frage. Bislang war der militärisch genutzte Fliegerhorst eine Barriere im Straßennetz. Doch dann wurde er zu einem neuen Stadtteil entwickelt. Die Entlastungsstraße ist aus Sicht der Verwaltung Voraussetzung für die weitere städtebauliche Entwicklung.

Durch das Neubaugebiet und die 20 Hektar großen Gewerbeflächen werden 8700 Fahrzeugbewegungen erwartet, die ohne die Verbindungsstraße auf die Alexanderstraße abfließen würden. Insgesamt werden auf der neuen Straße 12 700 Fahrzeuge am Tag fahren. Das sind in etwa so viele, wie durch die Klingenbergstraße oder die Straße An den Voßbergen rollen. Alle 50 Meter werden Tunnel für die Amphibien unter der Straße hindurch gebaut, durch die die Tiere bei ihren Wanderungen geleitet werden. Die Straße wird zudem mit insektenfreundlichem Licht beleuchtet, damit die Tiere nicht vom Lichtschein angelockt werden. Die Fledermäuse würden sich dort ansonsten wie an einem gedeckten Tisch bedienen und übers Fressen das Interesse an der Fortpflanzung verlieren.

14,5 Millionen Euro wird das Projekt kosten, davon kommen 8,7 Millionen Euro aus Fördertöpfen. Ziel der Verwaltung ist es, im Oktober den Antrag zu stellen. Baubeginn könnte 2021 sein – wenn die Politik mitzieht.