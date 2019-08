Oldenburg In Brandenburg, Sachsen und Thüringen stehen Landtagswahlen an. Die Wahlen haben „das Zeug, die Republik zu erschüttern“, ist NWZ-Nachrichtenchef Alexander Will überzeugt.

Auf einer Recherchereise schaut er sich in Ostdeutschland um und hat dabei vor allem die Rolle der AfD im Blick. Im aktuellen Video-Wochenrückblick „Käffchen?!“ plaudert der gebürtige Leipziger mit dem stellvertretenden NWZ-Chefredakteur Ulrich Schönborn über das Projekt „Will macht Ostdeutschland“.

