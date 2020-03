Oldenburg Es gab Zeiten, da spielte der Weltfrauentag am 8. März im Westen der Republik eine sehr untergeordnete Rolle und blieb weitgehend unbeachtet – übrigens ganz im Gegensatz zur DDR, wo der Frauentag in großem Rahmen gefeiert wurde.

Heute fallen die Feiern im Osten deutlich kleiner aus, dafür hat der Westen aufgeholt und auch in Oldenburg wird sich für die Stärkung der Rechte von Frauen und die rechtlich verankerte Gleichstellung von Männern und Frauen eingesetzt.

Für Samstag hatte der Verein Motherhood und der Hebammenverband Niedersachsen zu einer Demonstration auf dem Julius-Mosen-Platz für die Rechte während Schwangerschaft und Geburt aufgerufen. Demonstriert wurde unter anderem dafür, genug Personal für eine „normale“ Geburt bereitzustellen und damit zu verhindern, dass ein Kind nur deshalb per Kaiserschnitt zur Welt geholt wird, weil die aufwendige Betreuung nicht gewährleistet werden kann. Im Vordergrund müsse der Respekt vor den Wünschen der werdenden Mütter stehen. Das bedeute eine Vorsorge nach den Wünschen der Frau und wissenschaftlich begründet: keine unnötigen Untersuchungen, gute, umfassende und ergebnisoffene Beratung.

Demo am Julius-Mosen-Platz

Für Sonntag hatte das „Feministisches Kollektiv Oldenburg“ zu einer Demonstration aufgerufen, die unter dem Motto „Gemeinsam kämpfen für die Gleichstellung aller Geschlechter“ stand. Dazu heißt es: „Wir fordern faire Löhne, gleichen Zugang zu allem für alle, ein Ende der sexualisierten Gewalt, Geschlechtergleichheit, diskriminierungsfreie Sprache und die Integration von feministischen, antirassistischen und intersektionalen Themen in die Allgemeinbildung. Zudem fordern wir ein besonderes Augenmerk auf Personen, die nicht nur negativ vom Patriarchat betroffen sind, sondern zusätzlich unter anderen Diskriminierungsformen leiden müssen.“

Die Arbeit von Frauen werde gering geschätzt und noch immer verdienten Frauen in Deutschland im Schnitt 22 Prozent weniger als Männer, so die Gruppe. Außerdem seien Frauen häufiger von Altersarmut betroffen, durch eine geringere Rente. Dabei leisteten sie im häuslichen Umfeld bei der Erziehung, Pflege oder Haushaltsführung deutlich mehr Arbeit als Männer.

Jährlich würden in Deutschland mehr als 115 000 Frauen von ihrem Partner körperlich misshandelt – bis hin zum Mord. Und weiter: „Auch Männer beziehen wir in unsere Kämpfe ein, denn auch sie leiden unter dem patriarchalen System, welches ihnen vorgibt, wie Männlichkeit auszusehen hat und somit auch ihr Verhalten und Werdegang. Daher bietet Feminismus für Männer auch mehr mögliche Freiheiten in ihrem Leben.“