Osternburg Erst Entrüstung, dann aber ein Vorschlag, der endlich zum Durchschlagen des Knotens führen soll: Bei den Planungen für den Sandweg klaffen immer noch große Lücken zwischen den Vorschlägen der Verwaltung und den Vorstellungen vieler Anwohner. Eine Arbeitsgruppe soll es jetzt richten.

Ins Gespräch gebracht hatte diesen Weg am Montagabend im Verkehrsausschuss Sebastian Beer von den Grünen. Statt im Dreieck aus Verwaltung, Politik und Bürgerinitiative (BI) stets in unterschiedlichen Konstellationen zu planen, um dies im Anschluss immer wieder von anderer Seite ablehnen zu lassen, solle man einen gemeinsamen Entwurf erarbeiten.

Dass dies kein einfaches Unterfangen wird, zeigte die Diskussion davor. Die BI hatte ihre Vorstellungen mit den Parteien diskutiert und die Politik entsprechende Anträge eingereicht. „Darin finden wir uns wieder“, sagte Peter Stutzt von der BI. „Wir sind aber bestürzt über die Antworten der Verwaltung.“

Die hatte die Vorschläge bereits im Vorfeld weitgehend abgelehnt. Wobei die Politik zum Teil Verständnis für die Argumente zeigte. Zum Beispiel, wenn die VWG auf eine Fahrbahnbreite von sechs Metern besteht, um Begegnungsverkehr zwischen Bussen und Lastwagen zu ermöglichen. Die Anwohner wünschen sich eine Beschränkung auf 5,50 Meter.

Dass aber zum Beispiel der Erhalt von rechts vor links an Kreuzungen den Busverkehr so nachhaltig stören solle, wie VWG und Verwaltung argumentieren, konnten weder Christoph Baak (CDU) noch Renke Meerbothe (SPD) nachvollziehen. Auch das Argument von Tiefbauamtsleiter Johann de Buhr, Tempo-30-Piktogramme wolle man auf der Straße nicht auftragen, weil es diese in anderen Straßen auch nicht gebe und man für Autofahrer gleichbleibende Situationen schaffen müsse, wurde teils mit Kopfschütteln bedacht.

Nun soll also eine Arbeitsgruppe aus all dem einen Kompromiss erstellen. „Wir sind vorsichtig optimistisch“, sagte Stutz der NWZ. Es komme allerdings drauf an, wer in der Gruppe die Fäden in der Hand halte. „Denn die Art und Weise, wie die Verwaltung vorgeht, macht uns Sorgen.“ Bis April, so der Beschluss, solle die Arbeitsgruppe benannt werden, dann öffentlich tagen und ihre Ergebnisse protokollieren.

Schluss mit Hickhack Kommentar Patrick Buck Patrick Buck Kaum zu glauben, aber die Sandweg-Planung könnte vielleicht doch noch schneller stehen als der Brexit oder der Berliner Flughafen. Das jedenfalls hat die Politik nun versprochen und muss es halten. Damit das klappt, muss die Verwaltung mehr Entgegenkommen zeigen. Aber auch die Anwohner, die verständlicherweise keinen Autobahnzubringer vor der Haustür wollen, werden ein paar Kröten schlucken müssen. Wichtig ist, dass das Ergebnis der Arbeitsgruppe auch die Grundlage schafft für den weiteren Ausbau bis zur Schulstraße. Denn so einen jahrelangen Hickhack darf es nicht noch einmal geben. Patrick Buck über die Diskussion zum geplanten Ausbau des Sandwegs.