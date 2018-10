Ausbau Bremer Heerstraße

Über den Ausbau der Bremer Heerstraße im Bereich vom Dählmannsweg bis zum Herrenweg informiert das Amt für Verkehr und Straßenbau in einer Bürgerinformation. Sie findet statt am Montag, 5. November, ab 18 Uhr in der Aula der Cäcilienschule, Haarenufer 11.