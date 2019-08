Ein Böllerverbot fordert die „Umwelthilfe“ auch für Oldenburg – und droht mit einem Rechtsstreit. Wir fragten: Sollte die Knallerei verboten werden? Bei unserer Online-Abstimmung beteiligten sich innerhalb von zwei Tagen mehr als 700 Leserinnen und Leser. 51 Prozent befürworten ein Verbot der privaten Knallerei. 36 Prozent sind dagegen. Einige der zahlreichen Kommentare auf www.NWZonline.de und in Sozialen Medien haben wir hier gelistet.

Kann meinetwegen weg. Unnötig, laut, dreckig und gefährlich.“

Ich böllere seit 20 Jahren nicht mehr. Diese Umweltbelastung, den Lärm und den elenden Gestank mit „Tradition“ zu entschuldigen, halte ich für enorm kurzes Denken. Und die Stadt Oldenburg könnte aus der Not ja auch eine Tugend machen und am Stadtrand ein Silvester-Fest eröffnen.“

Böllerei in den Innenstädten empfinde ich wie Krieg. Lieber ein großes und toll gemachtes professionelles Feuerwerk als Betrunkene, die ihre Böller in die Menschenansammlungen werfen. Abgesehen davon leiden extrem die Tiere darunter.“

Würde ich auch gut finden – und dann in jeder Stadt und Gemeinde ein etwas größeres Feuerwerk, wo man sich mal trifft, um auf das neue Jahr anzustoßen.“

Absolut richtig. Als ich in Oslo gewohnt habe, war es auch verboten und statt wildem Herumgeballere wurde auf dem Dach der Oper ein großes Feuerwerk für alle veranstaltet. (...) Das Schöne ist, man trifft sich auf der Veranstaltung und alle wünschen sich gemeinsam ein frohes neues Jahr ...“

Soll ruhig verboten werden. Unnötige Tradition, die keiner braucht! Da spende ich das Geld lieber an das Oldenburger Tierheim, statt in unnötiges Feuerwerk zu investieren. Aber ist ja nichts Neues, dass viele Menschen egoistisch und dumm sind.“

Wenn es dazwischen im Jahr nicht noch die ganzen privaten Feuerwerke gäbe, aber da nehmen sich ja einige das Recht raus, zusätzlich noch Rumzuballern. Außerdem nervt das Abschießen von Feuerwerkskörpern, noch weit nach Silvester.“

Würden wir als Gesellschaft mehr auf unsere Mitmenschen und unseren Planeten achten, würde es erheblich weniger Probleme geben. Ist es nicht möglich, einen Mittelweg zu finden? Muss es denn immer ganz oder gar nicht sein?“

Mir ist das scheißegal, was hier in Deutschland passiert. Es wird eh alles verboten, ob wir wollen oder nicht.Von mir aus kann morgen eine Atombombe auf dieses Land fallen.“

Warum verbietet man Politikern nicht das sinnlose umherreisen mit Hubschraubern und Flugzeugen quer durch die Weltgeschichte auf Kosten der Steuerzahler? (...) Dem kleinen Volk will man wieder ein Stück Heimat und Kultur rauben. (...) Die DUH wird zudem von der Regierung finanziert.“

Ich lasse mir das nicht nehmen, ein paar Raketen abzufeuern – das ist Tradition seit meiner Kindheit.“

Was soll einem denn noch ALLES verboten werden ???? Umwelt hin oder her... Einmal im Jahr ist Silvester, aber was ist denn mit den ganzen anderen Umweltverschmutzern wie Autos, Fabriken usw. Das ist doch viel wichtiger.“

Feuerwerk wird verboten, Dieselfahrzeuge sollen nicht mehr durch bestimmte Teile der Stadt fahren, aber die Bahntrasse für den Güter- und Gefahrguttransport führt künftig mitten durch die Stadt. Ich versteh’s nicht.“

Und am besten noch Grillen mit Holzkohle, Motorsport jeder Art, Pyroshows bei Konzerten und den privaten Besitz von Motorrädern verbieten und alles wird gut.. (...) Ich will nicht wissen, wie viele der Feuerwerksgegner jedes Jahr schön in den Urlaub fliegen oder ne Kreuzfahrt machen.“

Ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun, ganz ehrlich!!! Raketen und Böller gehören zu Silvester wie ein Kind zu den Eltern!!! Wenn ihr was verbieten wollt, dann fangt woanders an und nicht da, was nur einmal im Jahr passiert.“