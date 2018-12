Straßburg Rebecca Alrutz (40) arbeitet seit 2014 als Assistentin im Unterausschuss für Menschenrechte des Europäischen Parlaments. Die gebürtige Bremerin besuchte von 1990 bis 1997 die Oldenburger Liebfrauenschule. Von Montag bis Donnerstag wohnt sie in dieser Woche während der Plenarsitzung in Straßburg, ansonsten in Brüssel.

Frage: Wo waren Sie, als die Schüsse in Straßburg fielen?

Alrutz: Ich war mit einigen Kollegen auf dem Rückweg vom Weihnachtsmarkt zu meinem Hotel, offensichtlich nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Als ich gerade Fotos von der Dekoration des Place Kléber und der Galeries Lafayettes machte, kamen mit Polizisten entgegen. Sie riefen: „Dies ist keine Übung!“ und sagten, wir sollten den Platz verlassen.

Die Galeries Lafayettes in Straßburg am Abend des Anschlags: Hier versammelten sich Menschen, die durch die Absperrung der Innenstadt nicht nach Hause konnten. Bild: Rebecca Alrutz

Frage: Die Schüsse haben Sie aber nicht gehört?

Alrutz: Die drei Polizisten verschwanden um die Ecke und kurz danach sah ich eine neue Polizistengruppe mit Schildern und Schlagstöcken losrennen. Es gab ein lautes Knallen und umstehende Leute schauten auch dorthin, aber keiner rührte sich. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch Schüsse des Attentäters waren, aber ich entschied mich, schnellstens weiter den Heimweg anzutreten. Als ich umstehende Leute an den Barrikaden am Rande der Innenstadt fragte, was los sei, gaben diese an, dass es wohl mehrere Attentäter geben sollte. Von den Sicherheitsleuten wurde ich schließlich gebeten, hinter die Absperrung in Sicherheit zu gehen. In der Zwischenzeit schickten Kollegen viele Whatsapp-Nachrichten. Ich hatte, kurz nachdem ich die Polizisten gesehen hatte, über Facebook gefragt, ob jemand Bescheid wüsste, was los sei. Unsere Arbeitsstelle sendete dann auch Warnungshinweise.

Frage: Wie haben die Sicherheitsbehörden reagiert?

Alrutz: Anfangs waren noch viele Menschen unterwegs, machten Fotos und genossen den bisher ruhigen Abend in der Innenstadt. Die Sicherheitskräfte waren den ganzen Tag unterwegs, waren also auch nicht auffallend vermehrt dort. Die Straßen wurden nicht geräumt und viele Leute liefen ahnungslos herum. Ich war mir auch keiner Gefahr bewusst, bis ich die Barrikaden am Rande der Innenstadt sah. An der letzten Brücke vor meinem Hotel, forderte mich dann ein Sicherheitsbeamter auf, ich solle über eine Brücke gehen, dort sei es sicherer. Diese Zuwege waren dann gesperrt bis tief in die Nacht, so dass ich mein Hotel nicht mehr erreichen konnte und bei einer Kollegin übernachten musste, die ich in einem Restaurant in der Nähe zufällig getroffen hatte.

Frage: Und wie war die Stimmung unter den Straßburgern?

Alrutz: Die Menschen in meiner Umgebung waren eher relaxt, erstaunlicherweise. Ich habe ja schon Brüssel an einem solch ähnlichen Tag erlebt, dort war ich im März 2016 in einer Metro kurz hinter der, die angegriffen wurde – und da war wesentlich mehr Panik. Die Franzosen sind generell in hoher Alarmbereitschaft und reagierten wohl sehr schnell auf den Angreifer, allerdings wurden die Bürger in der Innenstadt erst später beachtet und schließlich dann per soziale Medien informiert, sich Schutz in Restaurants und Geschäften zu suchen, die dazu bereit waren. Der Sicherheitsdienst, der tagsüber die Taschen um die Innenstadt kontrolliert, barrikadierte die Brücken und ließ keinen mehr in Richtung Innenstadt. Die Kommunikation schien allerdings auch nicht klar zu sein, da sich weiterhin viele Menschen innerhalb der Sperrzone aufhielten und diese nicht verlassen mussten. Ich bin an einigen in der Sperrzone vorbeigegangen, ohne angesprochen zu werden, dass ich „fliehen” sollte.

Frage: Fühlen Sie sich in Straßburg jetzt unsicher?

Alrutz: Nein, ich fühle nicht unsicherer als vorher, obwohl der Täter weiterhin noch auf freiem Fuß ist. Aber die Erfahrung vom Dienstag hat im Nachhinein doch Erinnerungen an den Anschlag in Brüssel hervorgerufen. Durch meine Arbeit war ich schon in gefährlichen Ländern wie Nigeria, El Salvador usw. und habe Spezialtrainings absolviert. Aber am Ende ist man doch auf seine Instinkte angewiesen und sollte den Sicherheitsbeamten Folge leisten. Man ist gegen solche Ereignisse nie immun und kann eine Situation nicht mit anderen vorherigen vergleichen.