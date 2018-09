Betrifft: „Wer entscheidet über Geld für Kultur“ (NWZ 31. Aug.)

Lieber Oberbürgermeister, liebe Ratsvertreter, über Kultur lässt sich, nein muss gestritten werden. Wenn Sie sich hier überfordert fühlen, sollten Sie sich fragen, ob Sie über eine ausreichende kulturelle Bildung verfügen. (...) Es beschleicht mich die Ahnung: Am Ende gibt es nur eine Meinung, was Kunst ist (...) Der Vorschlag läuft in die Richtung, die die, die länger politisch agieren, verhindern sollten. Aber Monumentales ist ja auch eine Kunstform.

Dieter Niebisch

Oldenburg