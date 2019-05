Abriss der Remise beklagenswert

Betrifft: „Abriss der Wagenremise hat begonnen“ (NWZ vom 23. Mai); zum Neubauprojekt an der Auguststraße

Das Phänomen ist in Oldenburg ja nicht neu. Schon Benedikt Erenz schrieb in der „Zeit“ Nummer 45 vom 30. Oktober 2003, also vor 16 Jahren: „Was andernorts im Europa des 20. Jahrhunderts die Reichs- und Luftmarschälle Göring und Harris besorgten, erledigten die Einwohner von Oldenburg in Oldenburg (…) selber. In den sechziger und siebziger Jahren zerstörten architektonisches Mittelmaß und provinzieller Modernisierungswahn das heil dem Krieg entkommene Residenzstädtchen an vielen Stellen bis zur Gesichtslosigkeit …“

So gesehen steht der Abriss von stadtbildprägenden Bauwerken wie der Wagenremise (ehemalige Fahrzeughalle der Feuerwehr) in der Auguststraße nur in einer langen Tradition des baukulturpolitischen Versagens in Oldenburg. Dass die Halle nicht unter Denkmalschutz steht, ist eine bequeme Ausrede. Hier wurde einfach dem Druck des Investors, dem Evangelischen Krankenhaus, das das Grundstück von der Stadt erworben hat, nachgegeben. Was fehlt, ist der politische Wille. Geht es aber um erhaltenswerte Gebäude, die nicht im eigenen Wirkungskreis liegen, wie die Gleishalle des Oldenburger Hauptbahnhofs, ist das Geschrei und die Empörung seitens der Stadt und des Rates groß.

Udo Engelbart

Oldenburg

•

Das Ev. Krankenhaus lässt die Remise (...) gerade abreißen. Das Krankenhaus darf das. (...) Das Gebäude stand nie unter Denkmalschutz. Es gehört aber in prägender Weise zu einer Gesamtheit ähnlich aussehender Gebäude zwischen Ofener Straße und Zeughausstraße. Insofern ist zumindest der Erhalt der Fassade erstrebenswert.

Vor einigen Jahren hat die Krankenhausverwaltung in einer Anliegerinformation über den Neubau einer Hochgarage und über das Vorgehen dazu berichtet. (...)

Das Krankenhaus hatte sich mit der städt. Bauverwaltung darauf verständigt, dass die Remise abgerissen und anschließend die Fassade originalgetreu mit dem Neubau wieder hergestellt wird. (...)

Clevere Vertreter der Bauverwaltung und um- und einsichtige Leiter des Krankenhauses hatten einerseits die altehrwürdige Fassade gerettet und andererseits für die Hochgarage viele wertvolle Quadratmeter Nutzfläche in der Garage gewonnen. (...)

Nun ist bekannt geworden, dass zwar die Remise abgerissen wird, die Fassade aber keineswegs wieder hergestellt wird. Dennoch darf das Krankenhaus auf den alten Grenzen mit beliebigem Aussehen der Fassade neu bauen. Das ist ein glatter Verstoß gegen das geltende Baurecht mit seinen Abstandsvorschriften gegenüber der Straße und den Nachbargrundstücken! (...)

Wolfgang Schuldei

Oldenburg

•

Der Abriss der Wagenremise an der Ecke Auguststraße / Zeughausstraße ist zu beklagen, denn er zerstört das Ensemble der Garnisonbauten im Viertel. Der markante Backsteinbaukörper, errichtet 1865, entworfen vom anerkannten Oldenburger Architekten Hero Diedrich Hillerns, wirkt stadtbildprägend. Mit ihm verschwindet ein Stück unverwechselbares Oldenburg. Individuelle Erinnerungen und kollektives gemeinsames Gedächtnis sind damit verbunden. Identitätsstiftende Verbindungen zur eigenen Lebenszeit und der Vergangenheit unserer Vorfahren werden liquidiert.

Hier hat die Landesdenkmalschutzbehörde versagt, indem sie den Bau als nicht denkmalschutzwürdig degradiert hat und damit das Tor geöffnet für die Neubaupläne des Evangelischen Krankenhauses.

Nachdem durch die Nutzung der Stadt Bausünden an dem Gebäude begangen wurden, wäre jetzt die Zeit gewesen, diese zurückzubauen. Vorgeschoben sind die Gründe, die Substanz sei nicht solide. Und es ist interessant zu hören, dass u.a. 40 hochwertige historische, gusseiserne Fenster demontiert wurden. Der Monumentendienst, der sie magaziniert, wird sie im Bedarfsfall verkaufen. Oldenburg wird verkauft. Zu beklagen ist die Synchronisierung von Geschäft und Politik.

Was kann Politik überhaupt noch können? Für 22 Millionen Euro baut das Krankenhaus ein Ärzte- und Parkhaus. Die vorhandene historische Remise hätte in die Pläne integriert werden können. Wer verdient daran, wenn wir einen Teil der Identität unserer Stadt verlieren?

Dr. Malwine Seemann

Oldenburg