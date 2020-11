Lärmschutz an Gleisen in Oldenburg: Bahn-Bau strebt in die Höhe

Oldenburg Bis Mitte Dezember sollen die ersten Lärmschutzwände und Oberleitungsmasten stehen: Dieses Ziel verfolgt die Deutsche Bahn beim Ausbau der Bahnstrecke zwischen Pferdemarkt und Neusüdende. „Als Erstes ist der Abschnitt ab Karuschenweg Richtung Stadtgrenze auf der Westseite an der Reihe“, berichtet Rebekka Stuhlmann. Die 43-Jährige ist zuständig für die Bauarbeiten im Streckenabschnitt durch die Stadt Oldenburg im Rahmen der Ertüchtigung der Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven. „Als nächstes folgt im neuen Jahr die Ostseite in diesem Abschnitt.“

Besonders laute Arbeiten bis Mitte November

Viele Anlieger betroffen: Die Bahngleise führen durch das Ziegelhofviertel und andere dicht besiedelte Stadtteile. Foto: Sascha Stüber

Bis Mitte November dauern die besonders lärmintensiven Gründungsarbeiten an, berichtet die Projektleiterin. Auch weitere nächtliche Arbeiten seien bis dahin vorgesehen. Für die Pfosten der Lärmschutzwände und die Masten der Oberleitungen werden bis zu acht Meter tiefe Gründungsrohre eingebracht. Im Bereich nördlich von Ofenerdiek seien die Gründungsarbeiten weitgehend abgeschlossen. Parallel zu den Gründungsarbeiten werden entlang der Gleise neue Drainage-Rohre zur Entwässerung verlegt. „Ziel ist es, bis Ende Januar den Bereich nördlich des Karuschenweges weitgehend ab zuschließen.“ Bis Sommer 2021 sollen die Masten entlang der gesamten Strecke stehen.

So soll der Kreuzungspunkt von Alexanderstraße und Bahngleisen nach dem Umbau aussehen. Skizze: Bahn

Eine Ausnahme bildet der Bereich Bahnübergang Alexanderstraße. Dieser höhengleiche Übergang wird beseitigt, indem die Gleise bis zu 5,50 Metern angehoben und die Alexanderstraße bis zu 1,35 Metern abgesenkt wird. „Die Ausschreibung für den Bahnübergang läuft, im Dezember sollen Vorarbeiten beginnen“, kündigt Rebekka Stuhlmann an. Im Oktober 2021 soll das Umfahrungsgleis in Betrieb gehen. Es beginnt im Bereich der Autobahn und führt bis Höhe Gutspark Dietrichsfeld. Das Ersatzgleis verläuft westlich - direkt neben - der Gleisanlage und nimmt während der Bauphase Personen- und Güterzüge in beide Richtungen auf.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Steinwände zum Lärmschutz

Weite Teilen der knapp zehn Kilometer langen Ausbaustrecke werden mit Lärmschutzwänden versehen. Die Wände sind im Bereich mit Wohnbebauung vier Meter hoch. Mittlerweile steht fest, wo sogenannte Gabionen entstehen, das sind in Gitter gefasste Steinwände. Es sind im Wesentlichen die Bereiche Bereiche Bürgerbuschweg und zwischen Am Stadtrand und Karuschenweg und nördlich vom Bahnübergang Am Strehl.

Zudem habe sich die Stadtverwaltung („es gibt auf Arbeitsebene eine gute Zusammenarbeit“) auf die Farbgebung der Aluminium-Lärmschutzwände geeinigt. Zwischen Pferdemarkt, Autobahn sowie Alexanderstraße habe sich die Stadt für die Kombination von zwei Grautönen entschieden. Im Bereich nördlich der Alexanderstraße seien zwei Grüntöne vorgesehen. Die Lärmschutzwände in den Brückenabschnitten – Alexanderstraße und Melkbrink und Ziegelhofstraße auch? – sollen in durchsichtigem Material ausgeführt werden.

Entscheidung zum Bahnübergang „Am Stadtrand“ steht aus

Der gesamte Streckenabschnitt durch Oldenburg soll bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 ausgebaut und elektrifiziert werden. Ab dann können Züge mit Tempo 120 statt bisher 100 durch die Stadt rollen. Der Ausbau des Bahnübergangs „Am Stadtrand“ ist bis dahin nicht abgeschlossen. Für diesen Abschnitt sei ein eigener Planfeststellungsbeschluss erforderlich. „Wir warten darauf, dass sich die Stadt entscheidet, in welcher Weise sie diesen Bahnübergang ertüchtigen will“, sagt Rebekka Stuhlmann. „Wir von unserer Seite schließen nichts aus – weder eine technische Ertüchtigung noch die Beseitigung des höhengleichen Übergangs.“

ruhe über die Feiertage Gute Nachricht für Bahnanlieger: Die Bauarbeiten werden am 23. Dezember eingestellt. Die Bahn wolle Bürgern und Arbeitern über die Feiertage eine Pause ermöglichen, sagte eine Sprecherin. Die Wiederaufnahme der Arbeiten ist für Montag, 4. Januar 2021 geplant.

Die von der Stadtverwaltung im Oktober stillgelegte Bahn-Baustelle am Friedhofsweg ist noch nicht wieder in Betrieb. „Die von uns beauftragte Firma überarbeitet derzeit den Bauantrag“, sagt Rebekka Stuhlmann. „Wir moderieren das und sind mit beiden Seiten in Gesprächen.“ Die Stadt hatte die Baustelle stillgelegt, weil die Firma trotz Aufforderungen die erforderlichen Unterlagen vor allem zu Lärm und Erschütterung vorgelegt hat.

Lesen Sie den Bericht: Stadt legt illegale Bahn-Baustelle still

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgericht darf die Bahn den Abschnitt durch Oldenburg wie geplant ausbauen. Das Gericht wies die Klage der Stadt Oldenburg und von Anwohnern, die eine Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses gefordert hatten, zurück.