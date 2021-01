Verpflichtung wegen Corona: Oldenburger Betriebe sind fürs Homeoffice gut vorbereitet

Oldenburg Am Dienstag haben Bund und Länder die neuen Corona-Regeln festgelegt, die vorerst bis Mitte Februar gelten sollen. Wie im Vorfeld teilweise schon durchgesickert ist, ist dieses Mal das Thema Homeoffice stärker in den Fokus gerückt.

Um Kontakte am Arbeitsort, aber auch auf dem Weg zur Arbeit zu reduzieren, müssen Arbeitgeber künftig wo immer es möglich ist, die Arbeit im Homeoffice anbieten. Unsere Redaktion hat bei den Oldenburger Unternehmen nachgefragt, wie gut sie auf die neue Regelung vorbereitet sind und in wiefern sie umsetzbar ist.

• Cewe

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Bereits vor der Pandemie sei das Arbeiten von zu Hause aus im Oldenburger Unternehmen Cewe möglich. „Das hat sich jetzt aber natürlich deutlich ausgeweitet“, sagt Christian Stamerjohanns, Leiter der Unternehmenskommunikation. Im ersten Lockdown wurden dort für nahezu alle Mitarbeitenden außerhalb der Produktion die technischen Möglichkeiten geschaffen und verbessert, um in den eigenen vier Wänden arbeiten zu können.

Nicht auf Zwang!



„Naturgemäß funktioniert Homeoffice nicht in der Produktion“, sagt Christian Stamerjohanns. „Hier haben wir aber früh mit Abstands- und Hygienekonzepten, getrennten Schichten und Gebäuden und einer Maskenpflicht gearbeitet.“ Außerhalb der Produktion würden bei Cewe rund 70 Prozent der Beschäftigten von zu Hause aus arbeiten. Doch auch für die Leute, die weiterhin ins Büro kommen, bestehe keine akute Gefahr, sich mit dem Virus anzustecken. „Durch das mobile Arbeiten haben wir erreicht, dass in den Büros so viel Platz ist, dass Abstände eingehalten werden können“, so Stamerjohanns. Zusätzlich sei ein umfangreiches Hygiene- und Lüftungskonzept vorhanden.

• Stadt Oldenburg

Auch die Stadt Oldenburg biete Homeoffice schon seit längerer Zeit an, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser zu ermöglichen. „Nun natürlich auch, um die Auswirkungen der Pandemie abzumildern“, sagt Stadtsprecher Reinhard Schenke.

Allerdings gibt es auch bei der Stadt Bereiche, in denen die Arbeit von zu Hause aus nicht möglich ist. „Beispielsweise beim Abfallwirtschaftsbetrieb, im Bereich der Steuerverwaltung aufgrund des Datenschutzes oder in den Kitas“, so Schenke.

• Engels Sanitär

Beim Oldenburger Betrieb Karl-Heinz Engels Sanitär sei Homeoffice momentan kein Thema. Der Großteil der Beschäftigten arbeitet nicht im Büro, sondern sei hauptsächlich für Aufträge unterwegs. „Auch für die Mitarbeitenden im Büro gestaltet sich die Arbeit von zu Hause aus schwierig, weil wir alle Unterlagen, die benötigt werden, hier vor Ort haben und die nicht alle mit nach Hause genommen werden können“, sagt Geschäftsführer Mathias Stumpenhorst-Vollers. „Wir sind im Büro nur mit drei Personen und haben große Räumlichkeiten. Das Abstandhalten ist also kein Problem.“ Zusätzlich gelte eine Maskenpflicht.

• BüFA

„Grundsätzlich bieten wir mobiles Arbeiten von zu Hause an, wo immer es geht und auch unabhängig von der Corona-Pandemie“, sagt Dr. Anette Koch-Wegener, Leiterin Kommunikation & Marketing Holding bei BÜFA.

Das Arbeiten von zu Hause aus sei für fast alle Mitarbeitenden mit Aufgaben im Bürobereich möglich. In den Laboren der Produktion oder der Distribution sei dies jedoch nicht durchführbar. „Zum Schutz der Mitarbeitenden haben wir entsprechende Verhaltens- und Hygieneregeln eingeführt“, sagt Anette Koch-Wegener. „Darüber hinaus versorgen wir unsere Mitarbeitenden bereits seit dem ersten Lockdown mit Desinfektionsmitteln und Mund-Nasen-schutz-Masken.“