Donnerschwee Der Arm tut ihr noch ein bisschen weh. „Kommt vom Steine schleppen“, erklärt Gudrun Schmidt und reibt sich den Unterarm. Dabei guckt sie aber nicht schmerzverzerrt, sondern sie strahlt. Etwa 400 m² groß ist das Stück Land, um das sich die 66-Jährige seit einem Jahr kümmert. Es ist eine Kleingartenparzelle in der Anlage Brahmkamp des Kleingärtnervereins Donnerschwee/Ohmstede. Die Rentnerin hat dort ordentlich aufgeräumt und vieles komplett neu gestaltet. Das geht in die Arme.

Umzug im Ruhestand

Aber Bewegung an der frischen Luft wollte Gudrun Schmidt ja auch haben. Seit drei Jahren lebt die Nordenhamerin in Oldenburg. Sie war zuvor bei Airbus (Premium Aerotec) in Nordenham tätig. „In der Produktion“, erzählt sie. Im Ruhestand zog sie von der nördlichen Wesermarsch an die Hunte. In Donnerschwee bezog sie eine Eigentumswohnung mit Balkon. Und war nach einer gewissen Zeit reif für eine neue Herausforderung. Hund oder Garten? Hauptsache: Bewegung an der frischen Luft. Es wurde der Kleingarten.

„Ich wollte etwas Halbfertiges“, erzählt sie. Nach vielen Erkundungsradtouren fand sie das Passende – „mit viel Rasen, einem schönen Häuschen und einer Terrasse“. Und Möglichkeiten für eine Umgestaltung. Nachbarin und Freundin Ute half bei der Wahl. „Erstmal sauber machen, damit es vom Weg her gut aussieht. Aber ganz bis zum anderen Ende des Gartens sollten Passanten auch nicht gucken können“, erklärt Gudrun Schmidt ihren Plan. Die Devise war: Eine Ecke nach der anderen.“

Ein Jahr später sieht man der 66-Jährigen an, dass sie ihr großes Glück im Kleingarten gefunden hat. Ein bisschen wie in Schweden sieht es hier aus. Das liegt wohl auch am Falunrot, mit dem das Gartenhäuschen und der selbst gebaute Zaun (mittendrin) gestrichen sind. Das liegt aber auch an den bunten Blumen und blühenden Sträuchern. „Viele Pflanzen habe ich von meiner Gartennachbarin Karin bekommen“, betont Gudrun Schmidt.

Zwischen Oleander, Malven, Engelstrompete, Hibiskus, Sommerflieder, Petunien, Hortensien, Phlox, Wandelröschen und vielem mehr ist auch ein Australisches Zitronenblatt zu entdecken, das herrlich duftet, wenn man an ihm reibt. Am Feigenbaum lässt sich erkennen, dass das mit den Früchten was werden wird. Die Kürbisse gedeihen ebenfalls. Die Äpfel am roten Mittelzaun sehen auch gesund aus. Die Trockenheit der vergangenen Wochen haben aber nicht alle überlebt: Im vorderen Bereich verfaulen Äpfel und Birnen am Baum.

Der Pflaumenbaum sieht jedoch prächtig aus. Nicht nur wegen der vielen Früchte. „Das ist der Wunschbaum“, erklärt dessen Besitzerin. Geschenke aus ihrem Freundeskreis hängen als Deko ebenfalls am Baum. Daneben steht eine rot gestrichene Bank. „Stand zum Verschenken an der Straße“, sagt Gudrun Schmidt. Ebenso wie Möbel auf der Terrasse am Gartenhaus. Auch die hat die Rentnerin aufgearbeitet. Mit ein bisschen Farbe kann sie zaubern.

Fast jeden Morgen da

Von der Terrasse aus ist der „Mädchengarten“ zu sehen. Weil Blumen dort vornehmlich in Rosatönen blühen, heißt die Ecke so. Am Rosenpavillon aus Metall fängt das Ranken erst an. „Einen Fernseher brauche ich nicht. Ich gucke einfach in den Garten“, sagt die 66-Jährige und strahlt wieder. Sie freut sich dann darüber, dass es auch den Insekten hier so gut gefällt. Fast jeden Morgen ist sie in ihrer Parzelle, pflanzt hier was, baut dort was um. „Wenn ich mal an einem Tag nicht kann, habe ich schon ein schlechtes Gewissen.“

