Donnerschwee Die Menschen leben gern in Donnerschwee: Das hat der Stadtteilcheck der NWZ deutlich zum Ausdruck gebracht. Eines fehlt den Donnerschweern allerdings sehr, öffentliche Grünflächen sind rar.

Das wurde auch an der Stelle deutlich, wo die Leserinnen und Leser beim Stadtteilcheck Anmerkungen machen konnten. Und dort,wo es in Donnerschwee einigermaßen grün ist, an der Maastrichter Straße entlang des Bahndamms, fallen die Bäume und Büsche aktuell der Säge zum Opfer. Die Deutsche Bahn bereitet das Gelände wohl als Lager vor, sagt Sigrun Spaeth, Vorsitzende des Bürgervereins Donnerschwee, mit Bedauern. Die NWZ hat sich mit ihr nach dem Stadtteilcheck ein zweites Mal verabredet.

Überhaupt sei den Donnerschweern das Gelände hinter der Weser-Ems-Halle ein Dorn im Auge. „Es ist schade, dass die Freilauffläche für Hunde an der Weser-Ems-Halle und die anderen Flächen immer nur dann ordentlich und richtig gesäubert und die Bäume und Sträucher geschnitten werden, wenn es kurz vor dem Kramermarkt ist“, schreibt da jemand. Ein anderer fordert „die Umgestaltung der Randflächen zur Nutzung für jung und alt“.

Sigrun Spaeth kann dem nur zustimmen. Der neue Fußweg entlang der Beverbäke, an dem drei Ruhebänke aufgestellt werden, sei ein erster Schritt in die richtige Richtung und sorge für eine gewisse Aufenthaltsqualität. Bei einem Ortstermin zeigt sie auf die großen freien Flächen, auf denen zum Kramermarkt Auto der Besucher parken. Das Areal verwandelt sich regelmäßig in eine schlammige Landschaft. Spaeth regt an, den Boden aufzufüllen und Gitter auszulegen, durch die das Grün wachsen könnte. Nach Leeraner Vorbild, wo der Gallimarkt mitten in der Stadt auf einem Platz gefeiert wird, könnten auch grüne Beete mit Büschen und Beeten angelegt werden und das trostlose Gelände optisch aufwerten, schlägt sie vor. Zumindest bei der Befestigung der Parkflächen weiß die Bürgervereinsvorsitzende die Schausteller auf ihrer Seite.

Die Bürgervereinsvorsitzende bedauert zudem, dass offensichtlich nur wenige wissen, dass sich auf dem Gelände der Basketballer auch ein Spielfeld mit Körben befindet, das der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Ein großes Thema für die Donnerschweer Bevölkerung ist auch der wachsende Verkehr im Stadtteil. Durch die Bewohner der Häuser in der ehemaligen Donnerschwee-Kaserne würden die Nebenstraßen ständig zugeparkt, moniert ein Schreiber. Im Brahmkamp, so teilt ein anderer mit, würden die geparkten Autos der Eltern, die ihren Nachwuchs in den Kindergarten brächten, zu einer beängstigenden Situation führen. Parkverbote sollten erlassen und bestehende überwacht werden.