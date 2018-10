Eine Änderung muss her

Die Straßenausbausatzung in ihrer jetzigen Form muss verändert werden. Nicht umsonst wird sie – nicht nur in Niedersachsen – heftig diskutiert. Grundstücksbesitzer müssen immer damit rechnen, dass die Stadt einen Ausbau ihrer Straße anpackt und dann mit einer Geldforderung an sie herantritt. Auch wenn das nur Extremfälle sein mögen, können das auch mal fünf- oder gar sechsstellige Summen sein.

Bei dem Ausbau und den entstehenden Kosten hat der Grundstücksbesitzer kein Mitspracherecht. Er ist dem ausgeliefert, was die Stadt so plant. Da ist Ärger programmiert. Auch kleinere Beträge können ärgerlich sein – denn ganz gerecht kann es bei der Berechnung nie zugehen. Es ist nicht zu ermitteln, wer die Straße tatsächlich wie viel nutzt und damit abnutzt.

Am elegantesten wäre es, wenn der Straßenausbau aus dem Haushalt bezahlt würde, aber das lässt sich leicht fordern. Die Summe – in Oldenburg zwei Millionen Euro – müsste gegenfinanziert werden, was auf Kosten anderer Projekte ginge. Eine Umlage auf alle Bürger täte niemandem richtig weh, die Erhöhung der Grundsteuer auch nicht. Letztlich ist es eine Glaubensfrage, auf wen man die Kosten verteilt.

