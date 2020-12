Elf Strahler setzen Schloss neu in Szene

Das Wahrzeichen und der Namensgeber von Oldenburg, das historische Schloss, wird von nun an in den späten Abend- und frühen Morgenstunden zum Blickfang: Elf moderne LED-Strahler setzen das Baudenkmal in Szene. Die Illuminierung soll sich harmonisch in das Stadtbild einfügen soll. Die Aufnahme zeigt (von links) Michael Langer (betriebswirtschaftlicher Leiter des Betriebs Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg), Julia Ditsch (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) sowie Museumschef Rainer Stamm.

Die neue Beleuchtung der Schlossfassade wurde finanziert durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur.

