Eversten /Bloherfelde Das Bewerbungsverfahren für die Vergabe der städtischen Grundstücke im Baugebiet Ziegelweg zwischen Eversten und Bloherfelde beginnt am Montag, 5. März. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Den Angaben nach werden insgesamt 31 Grundstücke zum Preis von 275 Euro pro Quadratmeter angeboten. Davon sind neun Grundstücke für die Bebauung mit Einfamilienhäusern vorgesehen. Die restlichen 22 Grundstücke sollen mit elf Doppelhäusern bebaut werden.

Damit werden dem bereits laufenden Verfahren für das Baugebiet Am Bahndamm weiteren Interessenten auch im westlichen Stadtgebiet die Möglichkeit eröffnet, den Wunsch nach den eigenen vier Wänden zu realisieren, so die Stadt.

Bewerbungen für die Einfamilien- und Doppelhausgrundstücke sind bis Freitag, 6. April, um 12 Uhr möglich. Die Vergabe der Grundstücke erfolgt nach der Vergaberichtlinie Nummer 2 der Stadt Oldenburg. Diese Richtlinie für die Vergabe von städtischen Wohnbaugrundstücken für den Selbstbezug wurde im September 2017 vom Rat der Stadt beschlossen und ist seitdem in Kraft. Vorher erfolgt die Vergabe ausschließlich nach dem zeitlichen Eingang der Bewerbung (sogenanntes Windhundverfahren). „Durch die neue Vergaberichtlinie soll erreicht werden, dass die Vergabe von städtischen Wohnbaugrundstücken in neuen Wohnquartieren transparent und nach objektiven Merkmalen erfolgt“, heißt es in deren Präambel.

Die Vergabe erfolgt nach einem Punktesystem. Kinder bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres und pflegebedürftige Kinder werden dabei besonders berücksichtigt, genauso wie Bewerber, die ihren Hauptwohnsitz bereits länger als vier Jahre in Oldenburg haben. Bei den Verkäufen der Grundstücke an Endnutzer nach den Richtlinie 2 wird ein Preisnachlass für Familien mit Kindern und Haushalte, die die Einkommensgrenzen für den Wohnberechtigungsschein im Sinne des Niedersächsischen Wohnraumförderungsgesetz unterschreiten, gewährt.

Die Vergaberichtlinie sowie weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren und den Grundstücken können online (Adresse siehe unten) eingesehen werden – telefonische Auskünfte erteilt das Service-Center der Stadt unter Tel. 235 44 44.

Mehr Infos unter www.oldenburg.de/baugebiete