Eversten Die Tonkuhle in Eversten ist ein beliebtes Naherholungsgebiet, das Angler anlockt, vielen Tieren einen Lebensraum bietet, um den viele Menschen spazieren gehen und in der Natur abseits der Alltagshektik Erholung suchen und finden. Doch es gibt offenbar Zeitgenossen, die in dem Landschaftsschutzgebiet ihren Müll entsorgen.

Und das nicht zu knapp, wie sich am Montagabend herausstellte, als sich Taucher am Ufer entlang des Hausbäker Wegs am Grund des Teiches auf Müllsuche begaben. Ein Toaster, Autoreifen, ein Kinderroller, Blumenvasen, Fahrradkörbe, Radiogeräte, ein Computer, eine Registrierkasse – die Liste ließ sich noch lang fortsetzen. In zwei Stunden sammelten die Taucher viel Müll ein, der im Lauf der vergangenen Jahre in der Tonkuhle illegal entsorgt worden war.

Die Tonkuhle war ein weiteres Gewässer, das im Rahmen eines von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung geförderten Projekts jedenfalls teilweise von Müll befreit wurde. Unter dem Motto „Abtauchen zum Aufräumen“ haben Taucher das Gewässer in dem Uferbereich entrümpelt. Träger des Projekts, das in Gewässern ganz Niedersachsens seine Umsetzung zum Wohle der Natur – und der Sicherheit von Badenden – findet, ist der Nabu Niedersachsen.

Unter der Projektleitung von Wolfgang Schuster waren Taucher des Tauchsport Landesverbandes Niedersachsen (TLN), Kooperationspartner des Nabu-Projekts, der DLRG und der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg zum Einsatz kommen. Das Gros der Teilnehmer stellte die DLRG, die auch mit einem Transportbus vor Ort war. Die Uni schickte Forschungstaucher ins Wasser Tonkuhle. Die Aktion wurde von zahlreichen Anliegern verfolgt. Den Abtransport übernimmt der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Oldenburg (AWB). Bei einer Unterwasser-Entrümpelung eines weiteren Oldenburger Gewässers, des Blankenburger Sees, waren im Rahmen des Projekts in Sedimentspuren zahlreiche Mikroplastikteilchen nach mikroskopieller Untersuchung festgestellt worden, die eine besondere Gefahr für alle Wassertiere darstellen, da sie über die Nahrung von diesen aufgenommen werden können.

Thomas Husmann https://www.nwzonline.de/autor/thomas-husmann Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2104 Lesen Sie mehr von mir

Mehr Bilder finden Sie unter www.nwzonline.de/fotos-oldenburg