Fehler nicht wiederholen

Die Stadt ist auf dem besten Weg, eine zweite Chance zu verpassen, den Waffenplatz hübsch herzurichten. Warum sollen die Anlieger für einen gehobenen Ausbau zahlen? Die Umgestaltung des Platzes wurde ihnen von der Verwaltung versprochen, als sie am Rand des Platzes in einen Neubau investierten und ganz nebenbei einen innerstädtischen Schandfleck abreißen ließen. Die Stadt ist da im Wort, auch wenn der amtierende OB davon nichts wissen will.

Noch bleibt ein klein wenig Zeit, einen Fehler zu vermeiden, der schon bei der ersten Umgestaltung in den 90er-Jahren gemacht wurde. Leidtragende sind übrigens die Bürger.

Thomas Husmann https://www.nwzonline.de/autor/thomas-husmann Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2104 Lesen Sie mehr von mir

Den Autor erreichen Sie unter