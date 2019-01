Haarentor /Wechloy Es war im Oktober 2017: Sturmtief Xavier wütete über Norddeutschland. In Oldenburg hat es zu mehr als 200 Einsätzen der Rettungskräfte geführt und einen Baum auf die kleine Wanderbrücke über die Ofenerdieker Bäke geworfen. Die Brücke musste daraufhin demontiert werden. Die Verbindung fehlt noch immer. Das wurmt zum Beispiel Dietert Brünjes vom Bürgerverein Haarentor-Wechloy. „Die Wandermöglichkeit wird nicht nur von den Wechloyern und Haarentorern gern und viel genutzt“, schreibt er dazu in einer Mitteilung. Und weiter: „Leider ist seit langem die Zuwegung vom Uhlhornsweg nicht mehr möglich.“

Mehrere Brücken

Das stimmt und wird auch so bleiben. Denn entgegen der Aussage von vergangenem Juli, dass die Querungshilfe ersetzt werde, heißt es nun seitens der Stadt: „Die Brücke wird nicht wieder aufgebaut.“ Das erklärt Reinhard Schenke, Pressesprecher der Stadt, „da sich in dem Bereich ausreichend andere Möglichkeiten befinden, in das Areal zu kommen.“ Gleich mehrere Brücken ebnen den Weg ins Naherholungsgebiet. Eine davon gar in direkter Nachbarschaft hinter dem Uni-Gelände. Da gelte es für die Stadt Kosten und Nutzen gegeneinander abzuwägen. Eine zweite Brücke, quasi in Sichtweite, macht den Wiederaufbau unnötig.

Allerdings treffen dort nun zwei Probleme unglücklich aufeinander: Die eingestürzte Brücke einerseits und die Sanierungsarbeiten am Uni-Schwimmbad andererseits.

Dieses Zusammentreffen führt dazu, dass Wanderer, die sich von dem Schild mit der Aufschrift „Fußgängerbrücke gesperrt“ am Eingang des Weges nicht beirren lassen und weitergehen, in einer Sackgasse landen. Übers Wasser geht es nicht und über Land versperrt ein Bauzaun den Weg zur nächsten Brücke, die quasi in Sichtweite liegt.

Erholungssuchende haben daher an der Stelle zwei Möglichkeiten. Entweder sie kehren um und folgen dem Pfad zurück zum Uhlhornsweg, um dann über das Campusgelände ihren Weg fortzusetzen. Oder aber sie bahnen sich einen Weg mehr oder weniger durchs Unterholz, um das angepeilte Ziel zu erreichen. Ein kleiner Trampelpfad zeugt davon, dass Option 2 mehr als einmal gezogen wurde. Doch im Sinne des Erfinders ist das vermutlich nicht, zumal der Trampelpfad am Ende zur nächsten Brücke hin einigermaßen steil und bei der derzeitigen Witterung vor allem glitschig abfällt.

Schilder fehlen

„Es sollten wenigstens die Hinweisschilder auf den Wanderweg am Anfang des Drögen-Hasenweges und bei der Haarenbrücke am Uhlhornsweg abgeklebt werden“, schreibt dazu Dietert Brünjes. Das sieht die Stadt ähnlich. Zukünftig müsste darauf geachtet werden, dass Spaziergänger die notwendigen Informationen zur Wegeführung vorfinden. Denn unmöglich ist es nicht, zur zweiten Brücke zu gelangen, doch der Weg über den Campus ist noch nicht selbsterklärend.

Eines anderen Problems hat sich die Stadt derweil angenommen. Eine Leserin hatte gegenüber der NWZ den „wenig gepflegten Zustand“ bemängelt. Und tatsächlich werden Spaziergänger bereits neben dem Kindergarten von einem alten, rostigen Fahrrad ohne Reifen begrüßt. Etwas weiter verteilen sich unappetitliche Taschentücher und ein blauer Müllsack rund um eine Ruhebank. Die Beschwerde will die Stadt an die entsprechende Stelle weitergeben, damit der Unrat möglichst schnell verschwindet.

