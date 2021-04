Das bringt der NWZ-Tag: Kandidaten, Impfstoffe, Luca-App – Unklarheit an allen Fronten

Im Nordwesten Moin liebe Leserinnen, liebe Leser,

nicht mal mehr auf die scheinbar ewig siegenden Bayern kann man sich verlassen – und die waren doch sonst immer der letzte feste Anker für den deutschen Fußballfan. Das passt ein bisschen zu den vielen Unsicherheiten, mit denen sich die die NWZ-Redaktionen heute befassen.

Das spiegelt sich vor allem in den überregionalen Themen. Wer wird Kanzlerkandidat der CDU/CSU? Das wird sich wohl bald entscheiden. Mit einer Frau, die an dieser Entscheidung eng beteiligt ist, haben wir gesprochen. Die stellvertretende CDU-Parteivorsitzende und Bundestagsabgeordnete aus Lindern im Kreis Cloppenburg Silvia Breher, bezieht im Interview zu diesem Prozess Stellung.

Welche Gefahren bergen Impfstoffe? Am Dienstag wurden erste Thrombosefälle infolge der Impfung mit dem Stoff von Johnson & Johnson bekannt. 6,8 Millionen Mal wurde das Präparat in den USA bislang verimpft – bis ähnliche Bedenken auftraten wie vor ein paar Wochen beim Impfstoff Astrazeneca. Wir schauen also mal genauer hin und erklären, wie es jetzt weitergeht. Denn eins ist klar: Dieser (Zwischen-)Stopp hat starke Auswirkungen auf die deutsche Impfkampagne.

Und dann die Luca-App: Mit ihr sollen Kontakte digital nachverfolgt werden können – das könnte ein Hilfsmittel bei weiteren Öffnungen und Lockerungen sein. Jetzt melden sich weitere IT-Experten zu Wort, die Sicherheitslücken in der App offenlegen. Der Chaos Computer Club spricht von einer „nicht abreißenden Serie von Sicherheitsproblemen“. Auch hier haken wir nach.

Den Tourismus in der Region nehmen wir unter die Lupe: In Butjadingen ist man noch voller Hoffnung für die Saison. Im Ammerland sieht das anders aus. Dort sind rund um die Rhododendron-Blüte im Mai immer viele Menschen unterwegs. Das wird in diesem Jahr anders sein

Getestet wird ja inzwischen vielerorts. Bei Unternehmen, aber auch zuhause. Nur, wohin mit dem gebrauchten Testkit? Die Kollegen in Emden gehen heute der Frage nach, wie die Tests korrekt entsorgt werden. Die Hinweise der verschiedenen Hersteller decken sich da nämlich nicht.

Wald weg, Wald hin: Eine 1,5 Hektar große Fläche an der Jeveraner Straße Gotteskammer wurde vor ein paar Monaten komplett gerodet. Doch weil es sich laut Landkreis Friesland um Pflege handeln sollte, wird entsprechend aufgeforstet und das nicht zu knapp. 6000 Bäume pflanzt ein ostfriesisches Unternehmen dort. Ein echtes Mammutprojekt.

Viele NWZ-Leser kennen seit ein paar Monaten Wladislav. Den autistischen Jungen und seine Familie begleiten wir im letzten halben Jahr. Seit einiger Zeit ist der Zehnjährige in stationärer Therapie. Wir haben mit der Familie über die besonders schweren letzten Wochen gesprochen. Das Probewohnen in einem Heim in der Nähe von Bremen im Februar ist gut gelaufen, eine Aufnahme klappt allerdings nicht.

Und am Ende noch mal Corona: Die Situation auf den Intensivstationen wird bei so gut wie jeder Öffnungs- und Lockdownsituation angeführt. Und wie genau ist die Lage dort an den hiesigen Kliniken? Wir haben nachgefragt, das Ergebnis gibt es im Laufe des Tages.