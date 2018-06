Infarkt droht

Grenzenloses Wachstum oder an dieser Stelle Stopp? Eine schwierige Entscheidung, die genau jetzt gefällt werden muss. 13 000 zusätzliche Arbeitsplätze bis 2030 – das klingt zunächst einmal gut. Doch die 13 000 Menschen, die daran hängen, wollen mit ihren Familien in der Stadt wohnen, oder zumindest in ihrer Nähe. Und sie wollen zu ihren Arbeitsplätzen oder zum Einkaufen fahren. Mit Blick auf die verstopften Straßen ist das kaum vorstellbar.

Oldenburg ist auf dem Weg zu einer echten Großstadt, mit all ihren Problemen. Die Infrastruktur muss da mithalten, sonst droht der Infarkt – und das nicht nur in verkehrlicher Hinsicht.

