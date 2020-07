Interview: „Dieser Markt ist vor allem auf schnellen Einkauf ausgerichtet“

Frage: Zuletzt ist viel – auch mit einer gewissen Skepsis – über die Zukunft der Innenstädte diskutiert worden. Bünting hat sich jetzt bewusst entschieden, mit dem Combi-Markt in die City zu gehen. Warum?

Frage: Nun ist dieser City-Markt anders strukturiert als ein „normaler“ Supermarkt. Was ist aus Kundensicht der wesentliche Unterschied?

Frage: Sie wollen hier in Kürze auch mit einem Verkaufsautomaten experimentieren. Was versprechen Sie sich davon?

Frage: Kann dieser Markt auch ein Vorbild für andere Standorte sein?

Buntz: Absolut. In Emden ist schon ein weiterer City-Markt konkret in Planung. Grundsätzlich ist es so, dass wir nicht auf bestimmte Größen oder Standorte festgelegt sind. Es geht darum, was für ein Bedarf an welchem Standort besteht und das Sortiment dann entsprechend danach auszurichten. Hier in der Fußgängerzone sprechen wir von einem City-Konzept. Im Grunde genommen geht es aber um ein Kleinflächenkonzept. Und das können wir uns durchaus auch in Bahnhöfen oder in Orten vorstellen, wo es vielleicht gar keinen Markt mehr gibt und man mit einem kleineren Format wieder eine Grundversorgung herstellen kann.