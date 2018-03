Konzept kann funktionieren

Großes Engagement, hoher finanzieller Einsatz: Das Risiko, das die Oldenburger Geschäftsführerin eingeht, ist hoch. Die Rettung des Bootsverleihs an dieser Stelle ist der Unternehmerin eine Herzensangelegenheit. Das ist das Pfund, mit dem sie wuchern kann.

Denn so wie ihr geht es vielen Oldenburgern, die mit dem Bootsverleih persönliche Erlebnisse verbinden und Erinnerungen haben. Das reetgedeckte Gebäude ist markant und steht neben Schloss und Augusteum an exponierter Stelle. Deshalb sollte beim Bau des Nachfolgers nicht an falscher Stelle gespart und die stählerne Cortenvariante gewählt werden. Vielleicht findet sich ja noch ein finanzkräftiger Unterstützer.

Ist erstmal alles fertigt, liegt es an den Oldenburgern, das Angebot zu nutzen und den Fortbestand des Bootsverleihs auch langfristig zu sichern. Das Konzept mit der kleinen Gastronomie klingt überzeugend, die Lage ist gut und wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, könnte Oldenburg eine schöne Attraktion bekommen.

