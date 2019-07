Lyon /Oldenburg Erfolgsmeldung aus den Erneuerbaren Energien: CNR, der erste französische Erzeuger ausschließlich erneuerbaren Stroms, und das Oldenburger Unternehmen energy & meteo systems, führender Anbieter von Solar- und Windleistungsprognosen und Virtuellen Kraftwerken, haben einen Vertrag zur Fernsteuerung von Wind- und Solarparks im Falle negativer Marktpreise gezeichnet. Die entstehen bei einem kurzfristigen Überangebot an Strom und bedeuten Kosten für den Verkäufer des Stroms. Das Virtuelle Kraftwerk aus Oldenburg wird CNR bei der profitablen Vermarktung von erneuerbaren Energien im französischen Energiemarkt unterstützen.

CNR ist in Frankreich seit 2012 als Direktvermarkter tätig und vermarktet die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien eigener Anlagen sowie für Anlagenbetreiber. „Mit der Expansion des französischen Marktes für erneuerbare Energien möchten wir unser Wachstum in diesem Geschäftsfeld fortsetzen. In einem zunehmend dynamischen Energiemarkt benötigen wir State-of-the-Art-Technologien, um maßgeschneiderte Lösungen für die Marktanforderungen bereitzustellen“, sagte Pierre-Jean Grangette, Direktor der Energieabteilung bei CNR.

Erneuerbare-Energien-Anlagen, die vom neuen französischen Marktprämienmodell profitierten, müssten bei negativen EPEX-Spotmarktpreisen umgehend abgeregelt werden, so Grangette. CNR biete dafür zwei Optionen: die Abregelung entweder durch den Anlagenbetreiber oder sie wird von ihm an CNR delegiert. Der CNR-Direktor: „Mit den Dienstleistungen von energy & meteo systems können wir die Solar- und Windstromproduktion automatisch abregeln, wenn negative Strompreise auftreten.

Die Oldenburger stellen das Virtuelle Kraftwerk bereit, das dezentrale Stromerzeuger in CNR’s Direktvermarktungsportfolio anbindet, überwacht und kontrolliert. Dabei liefert die Plattform Echtzeit-Produktionsdaten aller Anlagen. Mit der Fernsteuermöglichkeit können die angebundenen Anlagen kontrolliert und bei negativen Preisen automatisch abgeregelt werden. Das erlaubt CNR, die Stromproduktion innerhalb von Sekunden an die Marktnachfrage anzupassen.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CNR”, sagt Dr. Ulrich Focken, Gründer und Geschäftsführer von energy & meteo systems. „Viele führende Direktvermarkter in Europa, einschließlich Frankreich, nutzen bereits unser Virtuelles Kraftwerk. Dieses Projekt mit CNR ist für energy & meteo systems eine weitere Gelegenheit, im französischen Energiemarkt die Effizienz seiner Technologie für das Management und die Vermarktung von Erneuerbare-Energie-Portfolios in Day-Ahead- und Intraday-Märkten zu demonstrieren.”

Die energy & meteo systems GmbH (siehe auch Info-Kasten rechts) sagt unter anderem rund 50 Prozent der weltweit installierten Wind- und 40 Prozent der weltweit installierten Solarenergieleistung voraus.

Es hat seit ihrer Gründung ihren Sitz im Technologie- und Gründerzentrum an der Marie-Curie-Straße in Wechloy. Das Unternehmen der beiden Physiker und Gründer Dr. Ulrich Focken und Dr. Matthias Lange hat sich in den vergangenen Jahren so stark entwickelt, dass es im September in einen großen Neubau am Osterkampsweg ziehen wird. Die energy & meteo systems GmbH beschäftigt heute 90 Mitarbeiter, vor allem Softwareentwickler, Informatiker, Systemadministratoren, Meteorologen, Physiker, Mathematiker und Wirtschaftsingenieure.