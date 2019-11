Ofenerdiek Über mehre Stunden hinweg sind die Anlieger des Karuschenwegs, Elritzenwegs und Rotfederwegs in Ofenerdiek zurzeit von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Als Grund gibt VWG-Sprecher Morell Predoehl die Erneuerung der Versorgungsleitung am Bahnübergang Karuschenweg an. Die Anlieger des Karuschenwegs seien vorab informiert worden. Leider habe die VWG das für die Anlieger der beiden anderen Straßen versäumt. Bei den Bauarbeiten hatte sich herausgestellt, dass die alten Wasserschieber, die sich nicht mehr vollkommen schließen ließen, durch neue Schieber ersetzt werden mussten. Gegen 17 Uhr soll das Wasser wieder laufen.