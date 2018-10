kommentar

Die Strategie

macht Sinn

Christoph Kiefer

Es ist mutig, angesichts des Mangels an günstigem Wohnraum 1000-qm-Grundstücke für Einfamilienhäuser vorzusehen. Die Rechnung ist aber plausibel. Der Bedarf an solchen Flächen ist groß. In Zeiten steigenden Fachkräftemangels muss Oldenburg in diesem Segment ein wenig anbieten. Zudem braucht die GSG Erlöse für ihr Kerngeschäft. Projekte wie der Bau der Jugendherberge oder die Flächen am Spittweg sichern das Fundament der als Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft gegründeten GSG. Wer die Strategie kritisiert, sollte einen besseren Vorschlag machen.

