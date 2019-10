Oldenburg Liebevoll geschmückt werden sich in rund vier Wochen die Holzhütten auf dem vorweihnachtlichen Lamberti-Markt (26. November bis 22. Dezember) in Oldenburg präsentieren. Neben Tannengrün gehören zum Weihnachtsmarkt Kerzen in allen Formen und Größen. Die „höchste Kerze“ können die Besucher in diesem Jahr auf dem Julius-Mosen-Platz finden. Dort wird der „City Skyliner“ aufgestellt – der höchste mobile Aussichtsturm Europas. „Wir freuen uns, den Besuchern in diesem Jahr etwas bieten zu können, was es in der Region bisher noch nicht gegeben hat“, sagt Michael Hempen, 1. Vorsitzender des Oldenburger Schaustellerverbandes.

Die Stahlkonstruktion ist 81 Meter hoch, auf maximal 72 Meter wird die Aussichtsplattform gefahren. „Damit gibt es nicht nur einen Blick über Oldenburg, sondern über die ganze Region“, sagt Hempen. Bei gutem Wetter sollen Besucher durch die verglaste Front bis zu 29 Kilometer weit sehen können. Während es nach oben geht, werden erst die weihnachtlich beleuchtete Stadt sowie der Lamberti-Markt zwischen dem Alten Rathaus, der Lamberti-Kirche und dem Schloss zu sehen sein. Im Nordwesten geht der Blick bis Westerstede, im Süden vor die Tore Großenknetens, im Nordosten zum Elsflether Weserufer.

In der klimatisierten Kabine finden bis zu 60 Menschen Platz. „Rumlaufen muss keiner, denn die Gondel dreht sich langsam um 360 Grad“, erklärt Hempen. Bei der siebenminütigen Fahrt geht es also gemütlich zu. Über eine Mikrofonanlage erfahren die Besucher Wissenswertes über die Stadt und die erkennbaren Sehenswürdigkeiten.

Die Eintrittspreise wurden von der Geschäftsführung noch nicht festgelegt. In Trier, wo der Turm bis zum Sonntag aufgebaut war, kostete eine Fahrt für Erwachsene und Kinder ab elf Jahren sieben Euro, für Kinder von drei bis zehn Jahren vier Euro.

Frühzeitig hatte Hempen mit Eigentümer Thomas Schneider, einem Schausteller aus Soest, Kontakt aufgenommen, um den Turm nach Oldenburg zu holen. „Es macht uns stolz, so eine Attraktion bekommen zu haben“, sagt Hempen. Der Aufbau wird am Freitag, 15. November, beginnen. Um den etwa 290 Tonnen schweren Turm mit einer Grundfläche von 24 Metern zu errichten, werden knapp drei Tage benötigt.