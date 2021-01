91er Straße: Neubau-Pläne lösen Debatte aus

Oldenburg Was passiert auf dem Gelände des abgerissenen Finanzamts an der 91er Straße? Diese Frage wurde im Oktober vorerst beantwortet. Eine Jury sprach sich für einen Entwurf der RKW-Architekten aus. Bauen möchte dort die Johannes Hof West GmbH & Co.KG. Für 45 bis 50 Millionen Euro soll ein U-förmiger Gebäudekomplex entstehen, 70 mal 80 Meter lang beziehungsweise breit und bis zu 24 Meter hoch, stellte Unternehmer Klaus Oetken die Pläne vor. Im Erdgeschoss ist ein Einkaufsmarkt geplant. Darüber soll im Innenhof der Gebäude eine Grünfläche angelegt werden – mit Rasen, Bäumen und Sitzmöglichkeiten sowie einer kleinen Außengastronomie für ein Café.

In den Gebäuden über dem Markt sollen laut Oetken Büros, Räume für die Tagespflege, Pflegegemeinschaften, Kurzzeitpflege sowie eine Kindertagesstätte entstehen. Auch über eine Hotelnutzung wird nachgedacht. Traditionelle Mietwohnungen soll es nicht geben.

Seit der Vorstellung des Entwurfs wird in der Stadt rege über die Zukunft des Areals debattiert. Kritik gibt es an der vorgestellten Gestaltung. So schrieben führende Mitglieder des Bunds Deutscher Architekten, Bezirksgruppe Weser-Ems: „Die vorgestellten Entwürfe sind im Maßstab unverhältnismäßig, zeigen eine viel zu wuchtige Baumasse ohne adäquate städtebauliche Eingliederung.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Gestritten wurde auch über das Nachbargebäude an der Heiligengeiststraße 24. Das im Jahr 1837 errichtete klassizistische Haus wird nämlich nicht unter Denkmalschutz gestellt und soll im Zuge des Neubaus abgerissen werden. Zwar hält das Landesamt für Denkmalpflege das Haus grundsätzlich für schutzwürdig. Allerdings hätte ein Erhalt den geplanten Neubau verhindert. Zudem gab es niemanden, der das nötige Geld in die Sanierung hätte stecken wollen.

Ob der Bau an der 91er Straße tatsächlich so gebaut wird, ist indes noch nicht entschieden. Der Bauausschuss machte gegenüber dem Investor unter anderem deutlich, dass er sich dort auch Wohnraum wünscht.