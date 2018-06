Oldenburg Vollsperrung, die nächste: Was vor eineinhalb Jahren noch für immense Aufregung in der Stadt und sogar Pilgerreisen gen Bürgerfelde sorgte, entlockt den Oldenburgern – abgesehen vielleicht von direkten Anwohnern – mittlerweile höchstens noch ein müdes Lächeln. An diesem Freitag wird deshalb die Alexanderstraße ab 21 Uhr wohl, nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit, für die weiteren Arbeiten am Brückenbauwerk namens „OL2“ voll gesperrt; die Anschlussstelle Bürgerfelde der darüber führenden A 293 soll zudem teilgesperrt werden.

Grund ist die „Herstellung des Traggerüsts für das nördliche Teilbauwerk“, wie es von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr heißt. Gleiches Prozedere gab’s schon mal im Juni 2017, damals für die südliche Brückenhälfte. Und auch vor ziemlich genau einem Jahr lief’s alles besser und damit schneller als prognostiziert. Klar ist aber auch, dass die Planer immer ein bisschen Spiel in ihre Zeitleiste einbauen, um auf etwaig überraschende Zwischenfälle reagieren zu können. Und diesmal? Da gilt die Sperrung bis zum Sonntag um 12 Uhr, zumindest offiziell. Hinter den Kulissen der Brücke aber macht die Runde, dass bereits am Samstag der aufwendigste Part absolviert und so eine frühere Freigabe möglich, ja wahrscheinlich sei.

Die Vollsperrung der Alexanderstraße im unmittelbaren Bereich des Bauwerks sei erforderlich, „weil für den Aufbau des Traggerüsts über der gesamten Breite der Fahrbahn mit schwebenden Lasten gearbeitet werden muss“. Daran hielten sich 2017 aber nicht alle Radfahrer und Fußgänger – trotz Sperrung, trotz Warnung, trotz schweren Geräts liefen sie unverschämt quer über die Baustelle. Sehr zum Frust der unter Hochspannung und Zeitdruck stehenden Handwerker.

An diesem Wochenende müssen auch die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Bürgerfelde in Fahrtrichtung Leer/Bremen komplett gesperrt werden, „da im Bereich des nördlichen Teilbauwerks die Arbeitsbereiche deutlich beengter sind.“ Verkehrsteilnehmer werden daher abermals um Rücksicht gebeten. Diesmal vielleicht aber mit etwas mehr Erfolg.