Oldenburg Ein mit viel Liebe sanierter Altbau, ein schöner Garten mit Erdbeer- und Tomatenbeeten, eine Familie mit zwei kleinen Kindern: eigentlich ein Idyll am Teebkengang. Doch der häusliche Frieden ist stark gestört.

Seitdem sich am 21. Juli ein Abrissbagger an der Teebkengang-Halle zu schaffen machte, ist für die Familie nichts mehr so, wie es einmal war. Die Giebelmauer brach zusammen, Steine trafen den Bagger und eine riesige Staubwolke breitete sich über den Garten und das restliche Grundstück der Familie aus. Theresa Haase hat das alles mit ihrem Handy gefilmt. Die Aufnahmen sind im wahrsten Sinn des Wortes atemberaubend. Denn im Staub vermuten Haases Asbest.

Das Gewerbeaufsichtsamt hat den Abriss gestoppt. Auch ein zweiter Anlauf scheiterte Ende September. Das Amt hat die Arbeiten ein zweites Mal beendet. Die Baustelle wurde stillgelegt, bestätigte vor wenigen Wochen Uwe Rottmann, Leiter des Gewerbeaufsichtsamts Oldenburg, auf Nachfrage der NWZ. Der Arbeitsschutz sei nicht gewährleistet gewesen. Problematisch sei die Belastung der Luft mit Asbestfasern. Asbest ist in dem Gebäude großzügig verbaut worden. Die Arbeiten seien nicht sachgemäß ausgeführt worden, erklärte Rottmann damals weiter. Der Abriss eines mit Asbest belasteten Gebäudes müsse angezeigt und ein mit entsprechenden Unterlagen angereicherter Arbeitsplan eingereicht werden, um die Mitarbeiter der Abbruchfirma und die Anlieger zu schützen.

Familie Haase fühlt sich seitdem den Asbestfasern schutzlos ausgeliefert. Die Arbeiten ruhen zwar, doch liegt das gesamte Halleninnere frei. Von ihrer Dachterrasse und aus ihrem Garten heraus können sie in die ehemalige Turnhalle hineinschauen. „Was ist, wenn es stürmt und der Wind die Fasern in der Umgebung verteilt“, fragt Theresa Haase und ist mit ihrer Furcht nicht allein. Auch andere Nachbarn haben sich bereits an die Stadt gewandt, aber keine zufriedenstellende Auskunft bekommen. Der Besitzer müsse sich kümmern, habe es geheißen.

Eigentümer ist Ahmet Demircan, Geschäftsführer von Selma Immobilien. Beim Gewerbeaufsichtsamt ist er der Aufforderung nachgekommen, einen Konzeptentwurf für den Abriss vorzulegen, sagt er. Er hofft, bald mit dem Abriss weitermachen zu können. Eine Abrissfirma sei beauftragt worden. Das Gewerbeaufsichtsamt kündigte an, die Abrissarbeiten im Auge zu behalten.

Für Familie Haase ist das nur ein schwacher Trost. Seit dem 21. Juli haben die Eheleute mit ihren beiden fünf Monate und zwei Jahre alten Kindern den Garten aus Furcht vor den Asbestfasern nicht betreten. Sie fordern, dass ihr Grundstück von einem Gutachter untersucht wird.

Eine Mitarbeiterin der Unteren Abfallbehörde hat sich am Freitagmorgen nach der NWZ-Anfrage vor Ort nochmals ein Bild gemacht. „Ein Großteil des vermutlich belasteten Bauschutts wurde bereits vorschriftsmäßig in Asbestsäcke verpackt beziehungsweise zwischenzeitlich durch das Abdecken mit Planen gesichert“, schreibt Stadtsprecher Stephan Onnen. Die weiteren Arbeiten würden laut Auskunft der beauftragten Fachfirma voraussichtlich in der 45. Kalenderwoche – also ab Montag, 5. November, – fortgesetzt und weiterhin gutachterlich begleitet. Das Gelände sei mit einem Zaun gesichert und aufgrund der weiteren Verzögerung der Bauarbeiten werde nunmehr auch der Bauschutt in der alten Turnhalle vorsorglich abgedeckt. Onnen: „Das Gewerbeaufsichtsamt als originär zuständige Behörde ist in die Maßnahmen involviert. Wir werden in der nächsten Woche regelmäßige Überprüfungen vornehmen.“

Auf dem Turnhallengelände, das einst dem TuS Eversten gehörte, soll ein Acht-Parteien-Haus entstehen.