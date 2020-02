Wer Lust hat, fährt zum Beispiel am 18. April mit Ewald Schütte in die Mansholter Büsche. Sollte eine schöne Tour werden, wenn man einen Blick ins neue ADFC-Heft „Sattelfest“ wirft. Jos Mehrings schreibt da ein paar Zeilen über die letzte September-Tour mit Schütte „Auf verschlungenen Wegen ins Ammerland“ – mit Stationen wie Moorleichen-Fundort, Segelflughafen oder Café Seerose: „Bestes Wetter, beste Stimmung und eine – von Ewald Schütte perfekt vorbereitete und geleitete Tour – führte 35 Radler über ca. 60 Kilometer auf verschlungenen Wegen in und durch das Ammerland. Auch passionierte Radler lernten noch einige neue Wege kennen!“

Solche und ähnliche Touren hat der ADFC auch in seinem neuen Programm, geführt von ehrenamtlichen Mitgliedern. Ein Überblick über die ersten Touren – vom 15. März bis 3. Mai – wird hier gegeben. Eine Fortsetzung für die weiteren Touren im Mai sowie im Juni und Juli folgt.

Auch weiterhin gibt es die bekannten Feierabendtouren sowie neuerdings eine gemütliche 30-km-Vormittagstour dienstags, alle 14 Tage, in geraden Wochen, 10 Uhr ab Stautorkreisel: am 31. März, 14. und 28. April, 12. und 26. Mai, 9. und 23. Juni und 7. und 21. Juli.

Das umfangreiche Angebot ist einer der Gründe, warum der Oldenburger ADFC so beliebt ist. In der Stadt Oldenburg sind es 1235 (mit Kreis Oldenburg 1550) Mitglieder. Im Verhältnis von ADFC-Mitgliedern zur Gesamtbevölkerung liegt Oldenburg landesweit an der Spitze.

• ADFC-Infos unter Telefon 13781, Sitz im Umwelthaus im PFL; Mail an radtouren@adfc-oldenburg.de (für Radtouren) oder an infoladen@adfc-oldenburg.de (Allgemein).