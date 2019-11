Oldenburg Der moderne Mensch hängt telekommunikationstechnisch am sprichwörtlichen seidenen Faden: Ein Fehler, ein technischer Schaden – und man ist gefühlt abgeschnitten von der Welt. So wie Burghard Gieseler.

Seit einer Woche geht bei dem 58-Jährigen zu Hause in Ofenerfeld nichts mehr: Telefon tot, Internet tot. Dementsprechend haben auch alle Geräte, die damit verbunden sind (und das sind heutzutage ja immer mehr), ihren Sinn und Zweck verloren. Gieseler ist Kunde der EWE und mit dem Unternehmen derzeit täglich in Kontakt. Mit dem Handy, das funktioniert immerhin noch.

„Es begann am vergangenen Mittwoch, dass Gespräche plötzlich abgebrochen sind“, berichtet Gieseler. Am Tag darauf konnte er noch eine Fehlermail an seinen Anbieter schicken. Danach ging plötzlich gar nichts mehr. Der Kundenservice habe ihm gegenüber mehrfach von einem „Bereitstellungsproblem“ berichtet, dass flächendeckend aufgetreten sei. In der Tat gab es Meldungen von mehreren EWE-Kunden, die von Problemen berichteten.

EWE-Sprecherin Katharina Schütz bestätigte auf Anfrage der NWZ, dass ein technisches Bauteil defekt war. Dadurch sei es zu Internet- und Telefonstörungen bei Kunden mit Glasfaser-Anschluss im Bereich Oldenburg und Cloppenburg gekommen. Diese seien in den meisten Fällen am 14. November behoben worden. Leider habe das Problem bei Gieseler weiter Bestand. „Wir bedauern diese Unannehmlichkeiten und unsere Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben“, so Schütz am Mittwoch. Am Donnerstag folgte dann die Mitteilung, dass ein Neustart der Geräte im Haus nötig gewesen sei, um das Problem bei Gieseler zu beheben. Man sei wegen einer Entschädigung für die entgangene Leistung in Kontakt. Warum die Fehlerbehebung in diesem Fall eine Woche dauerte, blieb unklar.

• Für die Meldung von noch vorhandenen Störungen verweist die EWE auf die Service-Hotline. Sie ist zu erreichen unter Telefon 8000 55 66.