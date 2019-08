Oldenburg Ein Nachmittag voller Höhepunkte: So will sich das Handwerk am Samstag, 21. September, von 13 bis 17 Uhr bei Famila in Wechloy präsentieren. Die Handwerkskammer Oldenburg hat für diesen Tag Mitmachaktionen, Show-Auftritte und Gewinnspiele organisiert.

Bedeutender Wirtschaftsfaktor Der Tag des Handwerks wird seit 2011 (zum neunten Mal) bundesweit gefeiert. Das Handwerk lenkt die Aufmerksamkeit an diesem Tag auf seine Leistungen, Größe und Bedeutung. Mit 5,4 Millionen Beschäftigten und rund einer Million Betriebe ist das Handwerk ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Im Oldenburger Land gibt es 12 600 Betriebe, 85 000 Beschäftigte und 7600 Azubis. Mehr Informationen zum Handwerk und zum diesjährigen Aktionstag unter www.handwerk.de

Der „Tag des Handwerks“ wird bundesweit zum neunten Mal im Rahmen der Imagekampagne „Das Handwerk. Die Wirtschaftsmacht von nebenan“ gefeiert. In Wechloy heißt das konkret: „Handwerk erleben – einfach machen.“

Ein buntes Programm für die ganze Familie

Das vielfältige Programm für die ganze Familie beinhaltet Aktionen der Zweirad-Innung Oldenburg, der Bäcker-Innung Oldenburger Land, der Konditoren-Innung Bremen-Oldenburg, des Bundestechnologiezentrums für Elektro- und Informationstechnik (BFE), der Tischlerwerkstatt des Berufsbildungszentrums (BBZ) der Handwerkskammer sowie der Maler und Lackierer aus dem Berufsbildungszentrum. Die Moderation übernimmt Axel Einemann von Radio ffn.

„Wir wollen zeigen, was Handwerkerinnen und Handwerker draufhaben. Gleichzeitig laden wir zum Backen, zur Fahrradreparatur oder zum Erkunden eines Smart Homes ein“, sagt Eckhard Stein. Der Kammerpräsident wird die Veranstaltung eröffnen und mit Gästen aus dem Bundestag und Landtag einen Rundgang an die Stände unternehmen. Auftritte der Green Spirits, Show-Akrobaten der TSG Hatten-Sandkrug, runden den „Tag des Handwerks“ bei Famila ab.

Image hat sich bereits gebessert

Handwerkskammerpräsident Eckhard Stein liegt eine Sache besonders am Herzen: „Das Image des Handwerks hat sich bereits gebessert, aber wir können noch nachlegen. Unsere Kampagne hat einiges bewirkt. Entscheidend ist jedoch, wie der einzelne Betrieb die Kampagne umsetzt. Zusammen müssen wir immer wieder zeigen, was das Handwerk zu bieten hat.“

Mehr Infos unter www.hwk-oldenburg.de