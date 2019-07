Oldenburg /Ammerland Land in Sicht für Autofahrer: Es geht voran an der Autobahnbaustelle auf der A 28 zwischen Wechloy und Zwischenahner Meer. Rein optisch scheint ein Bauabschnitt sogar jeden Moment für die Freigabe bereit sein. Doch ein paar Tage wird es noch dauern, bis die stauträchtige Autobahn wieder problemlos genutzt werden kann.

Auf dem Abschnitt zwischen den Ausfahrten Neuenkruge und Zwischenahner Meer in Richtung Emden und Leer sieht man im Vorbeifahren bereits eine wunderbar glatte Asphaltdecke. Hier waren die Bauarbeiter seit Februar damit beschäftigt, die Fahrbahn inklusive komplettem Untergrund zu erneuern. Dies ist fast abgeschlossen.

Arbeit an Schutzplanken

„Derzeit laufen vor allem noch Arbeiten an den Schutzplanken“, beschreibt Alfred Giesmann von der Autobahnmeisterei Oldenburg den aktuellen Stand. Zudem müssten noch die Überfahrten über die Mittelstreifen, auf denen der Verkehr derzeit noch auf die Gegenfahrbahn und wieder zurück geleitet wird, zurückgebaut werden. Anfang August, so Giesmann, könne zunächst ein Fahrstreifen in Richtung Emden/Leer freigegeben werden. Komplett freie Bahn sollen die Autofahrer in dieser Richtung dann nach Abschluss der Restarbeiten Mitte/Ende August bekommen.

Deutlich mehr Geduld müssen die Autofahrer aufbringen, die entgegengesetzt Richtung Oldenburg unterwegs sind. In diesem Abschnitt, der seit April nur einspurig auf dem Standstreifen bei Tempo 60 befahrbar ist, haben am Dienstag gerade die Fräsarbeiten zwischen Neuenkruge und Wechloy begonnen. Ab der kommenden Woche wird der Untergrund entsprechend der höchsten Belastungsklasse 100 neu aufgebaut werden. Über Sand als Grundlage werden zunächst 20 Zentimeter einer Zementverfestigung aufgebracht – Sand, gemischt mit Zement. Darüber kommen eine Asphalttragschicht von 18 Zentimetern, eine acht Zentimeter dicke Binderschicht und vier Zentimeter Deckschicht.

Viel Arbeit für die Fräse: Die Fahrbahn Richtung Wechloy bleibt weiter einspurig.

Etwas aufwendiger werden sich laut Giesmann die Arbeiten an der Mittelstreifenentwässerung gestalten. Bis Mitte Oktober soll dieser erste Teil geschafft sein. Dann wechseln die Autofahrer Richtung Oldenburg nach links auf die Überholspur und die Bauarbeiter auf die rechte Seite der Autobahn, um diesen Bereich fertigzustellen. Ende November, so der Plan, soll der Abschnitt zwischen Neuenkruge und Wechloy in Richtung Oldenburg fertig sein.

Weiter geht’s 2020

Die freie Fahrt über die Wintermonate sollten Autofahrer dann erst einmal genießen, denn die Bauarbeiter kommen wieder. Was noch fehlt, ist nämlich die Sanierung der Fahrbahn zwischen Wechloy und Neuenkruge in Richtung Emden/Leer. Im März oder April kommenden Jahres, sobald das Wetter es zulässt, soll damit begonnen werden. Das bedeutet dann wieder Einspurigkeit in diesem Bereich. Diese Maßnahme soll dann bis zum Sommer beendet werden.

Damit wäre dann nach mehr als zwei Jahren die Sanierung von rund zehn Autobahnkilometern in diesem Bereich abgeschlossen, auf dem täglich rund 31 000 Fahrzeuge unterwegs sind. Im Mai 2018 war mit den Arbeiten auf dem Abschnitt von Zwischenahner Meer bis Neuenkruge Richtung Oldenburg begonnen worden. Gebaut worden war die Autobahn in diesem Bereich im Jahr 1974, weshalb nach Auskunft der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine Grundsanierung nötig war. Rund 10 Millionen Euro sind für die Gesamtmaßnahme vorgesehen.

Das Ende ist in Sicht. Aber die nächste Autobahnbaustelle kommt bestimmt.