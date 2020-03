Oldenburg Das endgültige Ende der Cäcilienbrücke rückt näher: An diesem Samstag ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Abriss und Neubau des historischen Bauwerks geplant. Denn an diesem Tag wird die Ersatzbrücke eingesetzt.

Den Bau der Behelfsbrücke in Auftrag gegeben hat das zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee. Vor zwei Wochen wurden die Betonarbeiten an den Brückenwiderlagern und den Rampenfundamenten beendet. Derzeit werden auf beiden Uferseiten die stählernen Auflagertürme für die rund 90 Meter langen Rampen errichtet.

Die neue Brücke soll Fußgängern und Radfahrern auch nach Stilllegung der Cäcilienbrücke das Überqueren des Küstenkanals ermöglichen. Autofahrer müssen dann auf die Amalienbrücke, den Niedersachsendamm oder die Autobahn ausweichen.

An diesem Samstag wird nun der Schwimmkran Triton den 210 Tonnen schweren Überbau der Behelfsbrücke auf die Brückenwiderlager einheben. Zuvor muss dieses rund 48 Meter lange und 7,5 Meter breite Bauteil, das sich am Hafen Bockholt rund 20 Kilometer oberhalb von Münster befindet, auf ein Schwimmponton verladen und auf dem Wasserweg nach Oldenburg transportiert werden. Kran und Ponton sollen am Freitag in Oldenburg eintreffen.

Nach dem Einheben des Überbaus wird der Rampenbelag mit Betonfertigteilen hergestellt. Für diese Arbeiten gibt es auf der Stadtseite kurzfristig eine einspurige Sperrung des Westfalendamms und auf der Osternburger Seite eine vollständige Sperrung der Hermann-Ehlers-Straße. Die Inbetriebnahme der Behelfsbrücke und die anschließende endgültige Stilllegung der Cäcilienbrücke plant das WSA für das zweite Quartal des Jahres. Dann wird auch der Oberbau der historischen Brücke ausgehoben.