Oldenburg Gegen 17 Uhr traf der 36 Meter lange und 8,20 Meter breite Ponton mit dem Überbau der Behelfsbrücke in Oldenburg ein. Am Mittwoch mittag ist der Schwimmponton vom Hafen Bockholt, rund 20 Kilometer oberhalb von Münster, mit einem Schlepper gestartet, wie Marco Grünwald erklärt. Er ist Fachgebietsleiter für Wasserstraßen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Weser-Jade-Nordsee, das den Bau der Behelfsbrücke in Auftrag gegeben hat.

Vom Hafen wurde der Ponton über den Dortmund-Ems-Kanal und dem Küstenkanal bis zur Cäcilienbrücke geschleppt. Die Dauer von drei Tagen erklärt der Fachgebietsleiter mit den Verkehrseinschränkungen, die für so einen Transport üblich sind. Zudem würde ein Binnenschiff unter Volllast auch bis zu zwei Tage für die Strecke benötigen, wie Grünwald weiter sagt.

Nach dem Eintreffen des 210 Tonnen schweren und rund 48 Meter langen sowie 7,5 Meter breiten Überbaus der Behelfsbrücke wurde dieser am Kai des unteren Schleusenhafens gesichert. Am Samstag wird der Schwimmkran Triton gegen 11 Uhr mit auflaufendem Wasser den Überbau der Behelfsbrücke auf die Brückenwiderlager einheben.

Dieses Unterfangen birgt einige Schwierigkeiten. Denn der Küstenkanal ist an der vorgesehenen Stelle 40 Meter breit. Der Überbau misst eine Länge von 48 Metern. Deshalb muss der Schwimmkran den Überbau einige Meter hinter der geplanten Stelle, wo der Kanal breiter ist, anheben und von dort transportieren. Im Weiteren stellt das Wetter Hindernisse. Ist der Wind zum Beispiel zu stark, könnte das Aufsetzen des Überbaus mehrere Stunden dauern. „Wir gehen davon aus, dass es in wenigen Stunden erledigt ist“, sagt Grünwald. Am Ende entscheidet die holländische Firma Wagenborg, wie das Aufsetzen abläuft. Die Firma war auch für den Transport des Überbaus zuständig.

Nach dem Einheben des Überbaus wird der Rampenbelag mit Betonfertigteilen hergestellt. Dafür gibt es auf der Stadtseite kurzfristig eine einspurige Sperrung des Westfalendamms und auf der Osternburger Seite eine vollständige Sperrung der Hermann-Ehlers-Straße. Die Inbetriebnahme der Behelfsbrücke und endgültige Stilllegung der Cäcilienbrücke plant das WSA für das zweite Quartal des Jahres.