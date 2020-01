Oldenburg Die besten Aussichten auf eine neue Anstellung haben derzeit Arbeitslose, die sich eine Zukunft in den Bereichen „Zeitarbeit“, „Gesundheitswesen“ oder „Einzelhandel“ vorstellen können. Von den 1915 offenen Stellen entfallen immerhin knapp 780 auf diese drei Teilbereiche. Dies erklärte Dr. Thorsten Müller am Freitag bei der Vorstellung der aktuellen Arbeitsmarktzahlen.

Sehen Sie hier eine Grafik zu den Oldenburger Arbeitsmarktzahlen

Insgesamt präsentiere sich der Oldenburger Arbeitsmarkt „robust und stabil“, wie Müller erklärte. Es habe sogar einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich von November zu Dezember 2018 gegeben: „Das ist etwas ungewöhnlich, da normalerweise die Zahl in den Wintermonaten ansteigt.“ Demzufolge rechnet Müller mit einem leichten Plus für den Monat Januar.

5650 Arbeitslose

In konkreten Zahlen stellt sich der Oldenburger Arbeitsmarkt wie folgt dar: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lag im Dezember 2018 bei 84 385 Personen. Zeitgleich waren 5650 Menschen arbeitslos gemeldet. Drunter stechen zwei Gruppen besonders hervor: Zum einen ist jeder dritte älter als 50 Jahre, zum anderen zählen 33,6 Prozent zu den Langzeitarbeitslosen. In beiden Gruppen ist relativ wenig Bewegung in den Zahlen. Bei den Langzeitarbeitlosen blieb die Zahl mit 1900 Personen sowohl im Monat Dezember als auch im November gar konstant, liegen aber mit einem Minus von 6,5 Prozent immer noch unter der Marke des Vorjahreszeitraums (Dezember 2018).

Um ein transparenteres Bild vom Zustand des Arbeitsmarktes zu zeichnen weist Agenturchef Müller darauf hin, dass zu den Arbeitslosen noch diejenigen hinzugerechnet werden müssen, die als „unterbeschäftigt“ gelten. Dahinter verbergen sich etwa all diejenigen, die derzeit zum Beispiel eine Bildungsmaßnahme absolvieren. Zusammengenommen steigt die Zahl auf 8524 Personen (ohne Kurzarbeit).

Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Prozent unter die 6-Prozent-Marke und liegt aktuell bei 5,9 Prozent. „Nach Personengruppen“, so heißt es im aktuellen Arbeitsmarktreport, „entwickelte sich die Arbeitslosigkeit recht unterschiedlich“.

Geflüchtete vermittelbar

So reiche die Spanne der Veränderungen im Dezember von einem Rückgang um drei Prozent bei Deutschen und einem Plus von elf Prozent bei Menschen mit anderer Nationalität. „Das liegt unter anderem daran, dass viele geflüchtete Menschen, die zuvor in Deutsch- oder Integrationskursen waren, nun vermittelbar sind und bei uns geführt werden“, erklärt Dr. Müller.